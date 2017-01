FC Crotone: in attacco vicino Budimir, pronti Mbaye e Yao per la retroguardia difensiva

Budimir esulta con la maglia del Crotone | Source: goal.com

La sconfitta contro la Lazio ha portato in dote, per il Crotone di Nicola, una piccola notizia positiva d una grande notizia negativa. Parlando prima della cose buone, gli Squali hanno confermato l'atteggiamento gagliardo, impegnandosi fino all'ultimo minuto e spesso pungendo i laziali con veloci contropiedi. Da contraltare, però, c'è da registrare l'insufficiente tasso tecnico della rosa, davvero inadatta per la Serie A, massima espressione del calcio italiano.

Nel corso degli ultimi novanta minuti, infatti, il Crotone ha sicuramente sfiorato la rete con Rohden, annullata da Maresca per dubbio fuorigioco al momento del passaggio di un compagno, ma in più riprese ha ringraziato il proprio portiere Festa, miracoloso in almeno tre occasioni. Senza gli aiuti della Dea Bendata, infatti, il risultato sarebbe stato sicuramente più pesante ed il Crotone avrebbe preso l'ennesima imbarcata in questa sua martoriata stagione, che sembra sempre più destinata all'immediato ritorno in Serie B dopo un anno di Paradiso.

Per tentare la miracolosa salvezza c'è necessaria dunque una decisa sessione di mercato invernale, ricca di colpi oculati ma validi, atleti buoni non solo sotto il profilo numerico ma anche, e soprattutto, sotto quello tecnico. Reparto maggiormente da rinforzare, è l'attacco, guidato fino ad ora da un Falcinelli che si sta confermando, però, unico gladiatore contro un esercito di barbari inferociti. E, continuando con la metafora romana, il primo colpo in attacco potrebbe venire proprio dalla Capitale, sponda Lazio, decisa a liberarsi ben presto dell'ormai epurato Djordjevic. La trattativa è molto difficile, soprattutto se si considerano le ritrosie del giocatore, deciso ad attendere club di maggiore appeal, italiani o stranieri che siano.

Più facile, invece, la pista che porterebbe ad Ante Budimir, figliol prodigo praticamente inutilizzato dalla Sampdoria nella sua prima parte di stagione. Impressionando a suon di gol e mostruose prestazioni, il giocatore è stato nella scorsa annata di B una vera e propria rivelazione, perdendosi però all'esordio in Serie A. A Crotone, comunque, il croato ritroverebbe vecchi compagni ed una società pronta a rilanciarlo. Su di lui, stando alle ultimissime notizie, ci sarebbe anche il Bari, i rossoblu partono inevitabilmente avanti nelle gerarchie.

Cercando di puntellare anche gli altri ruoli, la società di Vrenna avrebbe messo gli occhi su Mbaye, laterale mancino del Bologna desideroso di cambiare area. Su di lui, però, forte pressione anche del Palermo, intenzionato anch'esso a puntellare una rosa confermatasi fino ad ora, inadatta. Più facile, invece, la trattativa che porterebbe di nuovo a vestire la maglia calabrese Yao Guy, roccioso centrale dell'Inter prelevato in prestito dai nerazzurri già nella scorda stagione, dove tanto bene fece nella difesa a tre di Ivan Juric. Con l'Inter i contatti sono avviati già da tempo, c'è da convincere il giocatore.