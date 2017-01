Serie A: le decisioni del Giudice Sportivo, nessuna squalifica per Reina

Reina esulta | source: www.metropolisweb.it

Il Giudice Sportivo "salva" Pepe Reina ed il Napoli. Nel consueto comunicato ufficiale settimanale, infatti, l'organo disciplinare ha ritenuto insufficienti le istanze mosse dalla Sampdoria, in merito all'episodio di sabato e con protagonisti Reina e Silvestre, difensore doriano espulso per una carica al portiere rivelatasi, al successivo vaglio dei raplay, inesistente. Dopo un'attenta analisi, infatti, la nota ufficiale del Giudice Sportivo così scagiona il portiere spagnolo: "Vista la richiesta di esame presentata ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 1.3, CGS a questo Giudice sportivo e depositata alle ore 15 del 9 gennaio 2017 dalla società Sampdoria con l’allegato filmato di documentata provenienza; considerato che nel caso di specie l'istanza della società non attiene comunque ad alcuna delle ipotesi di condotta gravemente antisportiva ed alle fattispecie tassativamente previste dal richiamato art. 35, comma 1.3, CGS; tutto ciò premesso dichiara inammissibile la richiesta di esame".

Sono ben sette, comunque, i giocatori passivi di squalifica, atleti negativamente protagonisti durante le rispettive partite. Cominciando dalle sfide del sabato, salterà la prossima sfida il difensore Cionek, ammonito sotto diffida al 77' nella sfida contro l'Empoli, persa dal Palermo per 1-0. Come detto, confermata anche la squalifica a Silvestre, una doppia ammonizione in seguito a due comportamenti anti-sportivi. Sotto diffida, squalificato anche Antonio Rudiger, ammonito a causa di una trattenuta al minuto numero trentotto. Durante la delicata sfida, ammonito anche Daniele De Rossi, costretto anche a pagare 1.500 euro per vibranti proteste pronunciate con la fascia di capitano al braccio. Quinta sanzione anche per Marcelo Brozovic, ammonito durante la sfida della sua Inter contro l'Udinese.

Sempre considerando le sfide domenicali, pesante ammonizione anche per il difensore del Cagliari Bruno Alves, addirittura espulso direttamente a causa di un brutto fallo al 94', che ha costretto al rosso il direttore di gara Giacomelli. Un brutto fallo, evitabile, soprattutto considerando la difficile sfida che vedrà i rossoblu sfidare il Genoa di Juric. Grana non da poco, infine, anche per Massimiliano Allegri, costretto a non utilizzare Stephan Lichtsteiner, ammonito per comportamento scorretto durante la sfida contro il Bologna, vinta per 3-0 dalla Juventus. Una mancanza non da poco, che probabilmente costringerà il tecnico bianconero a variare di modulo, mancando anche Alex Sandro sull'altra corsia.