Coppa del Re - L'Atletico Madrid perde ma vola ai quarti: 2-3 con il Las Palmas

L'Atletico Madrid vola ai quarti di Coppa del Re. Dopo lo 0-2 dell'andata gli uomini di Simeone perdono 2-3 con il Las Palmas: alle reti di Griezmann e Correa nella ripresa, rispondono gli ospiti con la doppietta di Livaja e poi da Mateo Garcia nel finale. Il gol serve solo alle statistiche, perché a passare il turno è la squadra di Simeone. Le due squadre torneranno in campo sabato per la diciottesima giornata di Liga con i Colchoneros che ospiteranno il Betis mentre il Las Palmas farà visita al Barcellona.

Parziale turnover per Simeone che schiera i suoi con uno scolastico 4-4-2 con la coppia d'attacco formata da Griezmann e Correa. Il Las Palmas risponde con un 4-1-4-1 con Momo, Hernan, Tana e Garcia dietro l'unica punta Livaja.

Ritmi bassi in avvio anche per via del risultato dell'andata, l'Atletico tiene più il possesso palla senza affondare ed infatti la prima conclusione è per il Las Palmas ma il tiro di Tana dalla distanza termina alto. La risposta, per cosi dire, dell'Atletico arriva al 20' con un tiro senza troppe pretese di Saul che termina docile tra le braccia di Raul. Ben più pericolosa al 23' la squadra di Simeone quando Griezmann, ben imbeccato da Koke, entra in area facilmente a calcia ma l'estremo ospite si salva in due tempi. Centoventi secondi dopo è ancora il Francese ad essere pericoloso ma il suo sinistro da buona posizione termina alto mentre Setien sostituisce l'infortunato Hernan per Montoro.

L'Atletico flerta col vantaggio ma non è da meno il Las Palmas che al 32' va ad un passo dal vantaggio con Momo che mette in mezzo per Livaja che colpisce di testa ma Moya si supera e salva i suoi. La squadra delle Canarie replica al 40' quando Tana controlla bene sulla sinistra, si accentra bene in area e calcia ma il tiro a giro si spegne di un nulla sopra l'incrocio. E' l'ultima chance di una prima frazione che termina senza reti al Calderon.

Nell'intervallo Simeone inserisce Gabi per Lucas. Parte a razzo l'Atletico nella ripresa con Correa che, dopo pochi secondi, impegna Raul con un gran tiro dal limite dell'area. E' solo il preludio al gol perchè al 49' azione fantastica degli uomini del Cholo con un 1-2 fantastico tra Correa e Gaitan con quest'ultimo che mette in mezzo per Griezmann che deve solo spingere in rete per l'1-0. La reazione del Las Palmas arriva al 55' con una punizione di Momo, dal limite, che termina alta di un nulla. E' il preludio al gol del pareggio perchè al 57' la squadra di Setien esce alla grande palla al piede, la palla giunge e Livaja che si libera alla grande di due avversari e, dal vertice dell'area piccola, scarica un missile terra-aria che incenerisce Moya, 1-1.

Partita riaperta? Macchè, al 61' Correa strappa il pallone a Garcia, lo brucia in velocità e a tu per tu con Raul non sbaglia, 2-1. Dopo il nuovo vantaggio dei Colchoneros la partita prende la piega di un'amichevole estiva con i cambi che la fanno da padrone con Simeone che fa respirare Griezmann e Corre ( al loro posto Torres e Keidi) mentre Setien inserisce Viera per Momo. I ritmi calano ma il Las Palmas, all' 89', trova la rete del pari ancora con Livaja che a porta vuota fa 2-2.

Non finisce qua perchè al 92' pallone delizioso di Veira sugli sviluppi di un calcio di punizione per Mateo Garcia che entra in area in totale solitudine e batte al volo un incolpevole Moyà, 2-3 ma non c'è' più tempo e Simeone tira un lungo sospiro di sollievo. L'Atletico perde 3-2 con il Las Palmas ma vola ai quarti di finale di Coppa del Re.