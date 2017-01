Sassuolo: tra difficoltà e problemi si prepara la sfida contro il Palermo

Di Francesco in panchina | Source: www.tuttobolognaweb.it

Diciotto punti in diciannove incontri è un bottino tutt'altro che invidiabile, soprattutto se ti chiami Sassuolo ed avevi, come obiettivo stagionale, di tornare a lottare per l'Europa League. Tra i tanti problemi che hanno attanagliato il collettivo di Di Francesco, menzione particolare va all'altissimo numero di infortuni, che hanno limitato i neroverdi soprattutto nella zona offensiva del campo.

Berardi, Politano e Ricci sono solo alcuni degli "atleti mancanti", quei giocatori cioè che avrebbero potuto dare il loro contributo a suon di gol e di prestazioni continuative. Riprendendo gli allenamenti per preparare la sfida contro il palermo, Di Francesco ha però potuto sorridere, ritrovando in gruppo l'attaccante Federico Ricci, che ha ripreso confidenza con il pallone, ed appurando il buon stato di forma di Domenico Berardi dopo il rientro in campo. Ancora ai box, invece, Cannavaro, Mazzitelli ed Antei.

Dato, appunto, l'alto numero di giocatori ancora da recuperare, il Sassuolo sta battendo molte piste, nella speranza di assicurarsi le prestazioni di atleti già pronti a calcare il rettangolo di gioco. Su tutti, molto vivo l'interesse per Cigarini, centrocampista attualmente in forza alla Sampdoria che non è riuscito però a ritagliarsi con continuità un posto da titolare. Già esperto del massimo campionato calcistico italiano, il giocatore ex Napoli verrebbe immediatamente buttato nella mischia, data l'assenza di molti interpreti del pacchetto centrale.

Puntando, comunque, sui giocatori a disposizione, Di Francesco dovrebbe far scendere in campo i suoi , contro il Palermo, utilizzando il solito 4-3-3 offensivo. Davanti al portiere Consigli, la difesa a quattro dovrebbe essere composta da Acerbi e Letschert al centro, con Lirola e Peluso sulle fasce. Pronto al ballottaggio, comunque, Antei, ancora non al meglio. Sensi a centrocampo come regista, andrebbe a regolare le manovre offensive, protetto ai lati da Aquilani e Mazzitelli, anche se non c'è da escludere l'inserimento dal 1' di Adjapong. In attacco dubbio a destra, dove Ragusa dovrebbe partire titolare nonostante il rientro di Ricci. Confermati, infine, Politano a destra e Defrel al centro.

Ecco le possibili soluzioni di Di Francesco:

Se si utilizza il 4-3-3: Consigli; Lirola, Acerbi, Letschert, Peluso; Aquilani, Sensi, Mazzitelli; Politano, Defrel, Ragusa.

Se si utilizza il 4-2-3-1 Consigli; Lirola, Acerbi, Letschert, Peluso; Aquilani, Sensi, Politano, Ricci, Ragusa; Defrel.