Serie B, calciomercato in fermento

Rey manaj, in uscita dal Pescara e conteso da mezza Serie B. Fonte foto: Getty Images Europe

Senza tregua, il mercato di Serie B prosegue, facendo registrare quotidianamente diversi colpi. Tra le molte indiscrezioni, e trattative avanzate, giunge puntuale qualche ufficialità. Spicca il passaggio, a titolo temporaneo, del gioiello Roberto Insigne, che il Napoli parcheggia al Latina fino al termine della stagione. L’attaccante, classe 1994, è diventato nerazzurro con la formula del prestito con opzione e contro opzione. E' fatta anche per il passaggio del laterale destro Lorenzo Laverone dalla Salernitana all'Avellino allenato da Walter Novellino.

Intorno a Rey Manaj, attaccante in uscita dal Pescara, potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. Su di lui si sono già fiondate il Cesena (dopo il rifiuto incassato da Sergio Floccari sempre più promesso sposo alla Spal), il Perugia ed il Bari, con i pugliesi che sembrano leggermente favoriti rispetto alla concorrenza.

Molto attivo il Brescia, sia per ciò che concerne il mercato in entrata, sia per quello in uscita. Ceduto il gioiellino Morosini al Genoa, anche il talento Dmitri Bisoli è cercato da mezza Serie A, su tutti il Cagliari che ha presentato un'offerta ufficiale mettendo sul piatto un milione e mezzo di euro e la permanenza in prestito agli ordini di mister Brocchi fino a giugno. L'offerta è stata ritenuta comunque troppo bassa dalle rondinelle. In entrata il club bresciano, piazzato il colpo da novanta Stefano Mauri, nelle ultime ore avrebbe raggiunto l'intesa con la Lazio per acquisire le prestazioni del difensore centrale classe 1996 Franjo Prce. Le due società sono ai dettagli, si stanno scambiando i documenti ed è prevista la fumata bianca nelle prossime ore.

La Salernitana, alla ricerca di un portiere, ha bloccato Alfred Gomis che è prossimo a diventare un nuovo calciatore campano. Molto attive il Vicenza (ad un passo le firma del centrocampista Gucher e dell'attaccante Ebagua), il Pisa che segue con insistenza la pista Angiulli, mediano attualmente in forza alla Reggiana in Lega Pro ed il Perugia che continua ad inseguire un attaccante ed oltre al solito Manaj, ha iniziato a sondare il terreno per Francesco Forte, aitante attaccante attualmente militante nella Lucchese.

Lo Spezia, per porre fine ai problemi denotati in zona gol, sta cercando di rimodellare l'attacco da consegnare al tecnico Domenico Di Carlo. Nelle ultime ore avrebbe proposto uno scambio al Cesena, offrendo Catellani in cambio di Ciano oltre ad un robusto conguaglio. Le parti si aggiorneranno nelle prossime ore in quanto mancherebbe l'accordo proprio sull'entità della cifra da versare nelle casse romagnole.

Capitolo rinnovi. L'Avellino ha raggiunto l'accordo con il centrocampista, e capitano, Angelo D'Angelo, prolungandogli il contratto fino al 30 Giugno 2019. Stessa sorte toccata anche al furetto offensivo del Trapani Igor Coronado, che si lega ai siciliani per i prossimi due anni.