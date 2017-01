Serie A - Crotone-Bologna, le formazioni ufficiali

La gara d'andata | Fonte: ilrestodelcarlino.it

Alle 18 all'Ezio Scida ha inizio la prima gara del girone di ritorno che vede scontrarsi il Crotone con il Bologna. L'andata finì 1-0 per il Bologna, grazie al gol di Mattia Destro, che anche oggi è in campo.

Ben undici sono i punti che dividono le due squadre in classifica. Bologna quindicesimo a 20 punti, Crotone penultimo a soli 9. Se all'andata la vittoria del Bologna era quasi scontata, difatti Destro&co dominarono la partita per poi segnare però solo nei minuti finali il gol vittoria, adesso lo è decisamente di meno nonostante le distanze in classifica. Il Crotone ha trovato una sua identità in campo e un assetto che sta dando i propri frutti almeno in quanto a gioco grazie anche alla difesa a 4. Stessi punti nelle ultime cinque per le due squadre: quattro. Una vittoria e un pareggio, poi tre sconfitte.

QUI CROTONE - Ritorna Cordaz in porta e anche Rosi sulla fascia destra, al 100% e subito titolare. Al centro Ceccherini e Ferrari fanno da scudo davanti a Cordaz, a chiudere il reparto difensivo Martella sulla fascia sinistra. Centrocampo a quattro che vede l'esclusione di Barberis in favore di Crisetig, insieme a lui al centro c'è Capezzi, Rohden e Palladino sulle fasce. Coppia d'attacco con gli ex-Sassuolo Falcinelli e Trotta.

QUI BOLOGNA - Mirante fra i pali, ormai sono lontani i tempi del grave problema che lo ha tenuto fuori ad inizio stagione. Difesa a quattro con l'ex Roma Torosidis terzino destro, tanta esperienza al centro della difesa con Gastaldello e Maietta, per concludere l'U-21 azzurro Masina terzino sinistro. Centrocampo molto tecnico che vede Nagy e Dzemaili agire ai lati di Viviani. Destro è il riferimento centrale, ali Krejci e Di Francesco.

FORMAZIONI UFFICIALI

CROTONE (4-4-2) : Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrai, Martella; Rohden, Capezzi, Crisetig, Palladino; Trotta, Falcinelli

BOLOGNA (4-3-3) : Mirante; Torosidis, Gastaldello, Maietta, Masina; Nagy, Viviani, Dzemaili; Di Francesco, Destro, Krejci