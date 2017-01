Serie A - Le formazioni ufficiali della 20^ Giornata

Uno scatto della rocambolesca partita d'andata tra Lazio e Atalanta, finita 4-3 per i biancocelesti

Si inizia a fare sul serio in Serie A. Da oggi, o meglio da ieri visti gli anticipi tra Crotone - Bologna ed Inter - Chievo, ogni partita inizierà ad avere un peso specifico non indifferente. Siamo al giro di boa e ogni punto inizia ad incidere tantissimo sull'andamento di ogni squadra. Se la lotta salvezza sembra ormai decisa, ci ritroviamo ad assistere ad una delle più avvincenti scalate ad un posto per l'Europa che conta degli ultimi anni. Ci sono ben 5 squadre racchiuse in soli 3 punti dal settimo al terzo posto, con l'underdog Atalanta che scenderà in campo all'Olimpico contro la Lazio, in una sfida che ci dirà sicuramente chi delle due potrà lottare fino in fondo per un posto nell'Olimpo del calcio. Il Napoli, che occupa il terzo posto in classifica, ospita il Pescara di Oddo (ormai con un piede e mezzo in Serie B), mentre la Roma è attesa da una sfida difficile sul campo dell'Udinese. Sfida importantissima in chiave salvezza con il Sassuolo che ospita il Palermo, forse all'ultima spiaggia. A chiudere, in attesa del big match tra Fiorentina e Juventus e del posticipo del Lunedì tra Torino e Milan, Sampdoria - Empoli.

Formazioni Ufficiali

Lazio - Atalanta

Lazio: Marchetti; Bastos, de Vrij, Radu; Felipe Anderson, Biglia, Parolo, Lulic; Milinkovic, Luis Alberto; Immobile.

Atalanta: Berisha; Masiello, Caldara, Zukanović; Conti, Konko, Freuler, Spinazzola; Kurtić; Petagna, Gomez.

Napoli - Pescara

Napoli: Reina, Hysaj, Albiol, Tonelli, Strinic, Zielinski, Jorginho, Hamsi(k), Callejon, Mertens, Insigne.

Pescara: Bizzarri; Crescenzi, Coda, Zuparic; Verre, Bruno, Cristante, Memushaj; Caprari, Gilardino, Benali.

Sampdoria - Empoli

Samp: Puggioni; Pereira, Skriniar, Regini, Dodô; Linetty, Torreira, Praet; Alvarez; Schick, Muriel.

Empoli: Skorupski; Laurini, Bellusci, Cosic, Pasqual; Krunic, Diousse, Croce; Saponara; Marilungo, Mchedlidze.

Sassuolo - Palermo

Sassuolo: 47 Consigli; 20 Lirola, 55 Letschert, 15 Acerbi (cap.), 13 Peluso; 21 Aquilani, 22 Mazzitelli; 25 Berardi, 27 Ricci, 90 Ragusa; 10 Matri.

Palermo: 1 Posavec; 2 Vitiello (cap.), 12 Gonzalez, 6 Goldaniga; 3 Rispoli, 25 B. Henrique, 28 Jajalo, 97 Pezzella; 11 Embalo, 21 Quaison; 30 Nestorovski.

Udinese - Roma

Udinese: Karnezis; Faraoni, Danilo, Felipe, Samir; Fofana, Kums, Jankto; De Paul, Zapata, Thereau.

Roma: Szczesny, Manolas Fazio Jesus, Peres Paredes Strootman Emerson, Nainggolan El Shaarawy, Dzeko.