Serie B: che botti per la Ternana! Scambio in vista tra Entella e Carpi

La Virtus Entella vuole battere un colpo. Dopo una prima fase di mercato invernale silenziosa, i liguri entrano infatti definitivamente in campo, stringendo per l'attaccante del Carpi Catellani. Reduce da un girone di andata sottotono, il bomber di proprietà dello Spezia vorrebbe invertire immediatamente il trend, puntando magari ad una società costruita per i playoffs. La Virtus ci pensa, ora tocca al giocatore decidere. In entrata, invece, i Falconi di Castori prelevano Beretta, che proprio con la maglia dell'Entella ha raggranellato otto presenze ed una rete fino ad ora. Un vero e proprio scambio di attaccanti, dunque, quello tra i liguri e i carpigiani, volto a risollevare la stagione di due profili che non sono riusciti a mettersi in evidenza.

Sempre parlando di collettivi posizionati nelle zone alte di classifica, pare essere molto forte l'interesse dello Spezia per Tonev, che al Crotone non sta trovando la giusta dimensione. Il ragazzo avrebbe dato il suo benestare alla trattativa, ora c'è da parlare con i calabresi. Seconda scelta, sempre di marca rossoblu, sarebbe quello di Stoian, molto più considerato dal club di Vrenna per la duttilità tattica. Difficile, dunque, che cambi casacca. Ufficiale, invece, l'ingaggio di Bittante da parte della Salernitana, vecchia conoscenza del calcio campano avendo il ragazzo vestito la maglia dell'Avellino dal 2012 al 2015. Di proprietà dell'Empoli e dopo la negativa esperienza al Cagliari, il terzino cercherà di confermare quanto di buono si diceva di lui già ai tempi delle gare al Partenio.

Per la porta, date le incertezze di Terracciano, prelevato dal Torino Alfred Gomis, giovane portiere italo-senegalese già dotato di esperienza per il campionato cadetto, avendo vissuto importanti stagioni con Crotone, Avellino e Cesena. Si conferma particolarmente attiva, necessità divenuta tale dopo un girone di andata insufficiente, la Ternana, che sta costantemente puntellando la rosa con colpi di spessore. Primo acquisto ufficiale, l'esperto Modibo Diakité, ex Lazio e con alle spalle anni anche in club come Fiorentina e Sunderland. Manca davvero poco, invece, per Gaetano Monachello, in ombra al Bari e voglioso di riscatto. Ma i colpi della Ternana non finiscono qui: si sonda, infatti, Francesco Lodi, vero e proprio eroe per i tifosi di Catania e Frosinone.