Coppa Italia: ecco le formazioni ufficiali di Sassuolo-Cesena

Sassuolo e Cesena durante un'azione di gioco |calciomercato.com

Diramate le formazioni ufficiali di Sassuolo-Cesena, gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Dopo aver brillantemente superato Arezzo e Ternana, senza dimenticare l'insperata vittoria contro l'Empoli, primo impegno di spessore per i romagnoli, che dovranno vedersela contro i neroverdi, ritrovatosi in campionato e decisi a superare il turno. Sulla carta non ci dovrebbe essere storia, ma la storia della competizione ha spesso smentito i pronostici iniziali, sovvertendo gli equilibri e regalando moltissime sorprese. Come non ricordare, per esempio, il miracolo dell'Alessandria, che nella scorsa edizione di TIM Cup si arrese solo in semifinale e contro il Milan.

Una sfida dunque importante anche per il Sassuolo che, in caso di vittoria, raddrizzerà una stagione complicata e si ritroverà ad affrontare, nei quarti, la vincente tra Roma e Sampdoria. Ecco come scenderanno in campo le due formazioni:

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Adjapong, Antei, Acerbi, Dell'Orco; Pellegrini, Sensi, Duncan; Politano, Iemmello, Ragusa. All: Di Francesco.

CESENA (3-5-2): Agazzi; Perticone, Ligi, Rigione; Balzano, Laribi, Vitale, Cinelli, Renzetti; Ciano, Rodriguez. All: Camplone.