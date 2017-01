Serie B: le ultime trattative, continua a scatenarsi la Ternana

Il Frosinone deposita in Lega il contratto Raffaele Maiello, centrocampista classe '91 di proprietà del Napoli e reduce da una deludente esperienza con l'Empoli. Scendendo in campo solo due volte in Coppa Italia ed una in campionato, infatti, il ragazzo di Acerra non ha convinto i toscani, scegliendo così di cambiare area per far svoltare definitivamente la propria carriera. In Ciociaria troverà Marino ed un ambiente ottimo per crescere senza troppe pressioni. Prelevato dal Perugia, invece, Nicolò Fazzi, centrocampista che in Serie A ha collezionato solo sei minuti con la maglia del Crotone.

Dopo un lungo silenzio, importante colpo del Pisa, che si assicura le prestazioni del giovanissimo attaccante dell'Inter Manaj, che con la maglia del Pescara ha disputato nel girone di andata dodici partite e segnato due reti, dovendosi poi fermare a causa di una distorsione alla caviglia. Un profilo interessantissimo, per Gattuso, che potrà contare su un giocatore di talento per conquistare la salvezza in questa stagione di Lega B. Restando in ambito offensivo, timidi tentativi del Bari per Donnnarumma, deciso a lasciare Salerno e nel contempo ben felice di accasarsi presso un club di spessore. Nulla, comunque, è ancora certo, soprattutto se si considera che il calciatore ha molto mercato anche in Serie A.

Come suo sostituto, la Salernitana sonda Sprocati, ala destra poco utilizzata dalla Pro Vercelli in questa prima parte di stagione. Come detto anche in precedenti occasioni, non si ferma il calciomercato della Ternana, pronta ad assicurarsi le prestazioni di calciatori di rilievo. Gli umbri, presi Diakité e Monachello, puntano anche a Stefano Pettinari, attaccante di proprietà del Pescara che giungerebbe con la formula del prestito secco. Nella zona centrale del campo, invece, sondato Cristian Ledesma, ex Lazio nonché profilo di esperienza e valida alternativa all'eventuale fumata nera della trattativa imbastita con Ciccio Lodi.