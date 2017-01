Serie A: le ultime trattative del Crotone

Raicevic con la maglia del Vicenza | Source: Tuttosport.com

Si conferma molto attivo il Crotone, in questa sessione di calciomercato. A causa di una situazione di classifica insufficiente, infatti, il club di Vrenna sta cercando disperatamente di attrezzarsi, per tentare magari una salvezza difficile ma che sarebbe davvero storica. Cercando di puntellare la rosa con prospetti interessanti ma nel contempo non troppo onerosi, i rossoblu hanno avviato le trattative per assicurarsi le prestazioni di Mostafa Fathi, ala destra in forza allo Zamalek. Il classe '94, che con gli egiziani ha giocato due volte, troverebbe un club pronto ad esaltarne le doti. Sempre parlando delle possibilità in avanti, fumata grigia" per Raicevic, attualmente in forza al vicenza. Nel caso, pronto Ante Budimir, che con la Sampdoria non sta trovando molto spazio.

Continuano, inoltre, le trattative per prelevare in prestito Gnokouri, giovanissimo centrocampista dell'Inter spesso in prima squadra con i nerazzurri, lanciato dal loro ex tecnico De Boer. Un giocatore talentuoso, per Nicola, che andrebbe a rimpolpare un reparto povero di alternative. Tra tanti nomi in entrata, i Pitagorici pensano anche a cedere, avendo molti giocatori nel mirino di altri club. Su tutti, Stoian, che potrebbe andare a Vicenza in caso di di passaggio ai valabresi di Stoian. Sicuro partente, invece, Salzano, pronto a trasferirsi alla corte di Colantuono, al Bari.