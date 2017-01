Ternana, piazzato il colpo Christian Ledesma

Christian Ledesma è un nuovo calciatore della Ternana

Il colpo da novanta della sessione invernale di calciomercato in Serie B lo mette a segno la Ternana che in mattinata ha raggiunto l'accordo con il centrocampista argentino ex Lazio Christian Ledesma. Il 34enne, lasciata la Lazio nell'estate 2015, sarà subito a disposizione del tecnico Benny Carbone, anche se difficilmente sarà schierato nell'undici di partenza domani nel match che la Ternana disputerà all'Arena Garibaldi contro il Pisa. Ledesma si è legato alla sua nuova società con un contratto fino al 30 Giugno 2017, con opzione per la stagione successiva.

Una trattativa non difficoltosa da portare a termine per la dirigenza delle "Fere" che in pochi giorni è riuscita a convincere Ledesma e dunque ad assicurarsi le prestazioni dell'esperto centrocampista che vanta ben 259 presenze con la Lazio, impreziosite da 12 gol. La prima esperienza italiana, prima di giungere ai biancocelesti, fu vissuta al Lecce, dove il nativo di Buenos Aires collezionò 126 presenze, siglando 4 reti.

Ledesma dopo aver lasciato la Lazio è transitato in Brasile difendendo i colori del Santos, per poi trasferirsi nuovamente nel "Vecchio Continente" ed accasarsi in Grecia al Panathinaikos e rimanerci fino a Dicembre. Da poche settimane svincolato, ha accettato senza esitazioni il serrato corteggiamento del club umbro, alla ricerca di calciatori con la giusta esperienza per risollevare una stagione fin qui parecchio deludente. La Ternana, infatti, attualmente occupa la penultima piazza in graduatoria in Serie B con 20 punti, a tre lunghezze dal Latina, ad oggi prima squadra salva, ai margini della zona playout.