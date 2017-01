Serie A - 21^Giornata, le formazioni ufficiali delle 15.00

Continua la 21^ Giornata della Serie A Tim. Dopo gli anticipi del sabato e il lunch-time match, si scende in campo per le classiche partite delle 15.00. Nessuna gara di spicco, con il Bologna che ospita il Torino, l'Empoli l'Udinese di Del Neri; ultima spiaggia per il Crotone a Genova, sponda rossoblu, e per il Pescara che ospita il Sassuolo.

Vediamo le formazioni ufficiali nel dettaglio.



Bologna - Torino

Bologna - (4-3-3): Mirante; Krafth, Maietta, Oikonomou, Masina; Nagy, Dzemaili, Pulgar; Di Francesco, Destro, Krejci.

Torino - (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Moretti, Barreca; Benassi, Valdifiori, Baselli; Falque, Boyè, Ljajic.

Empoli - Udinese

Empoli - (4-3-3): Skorupski,Laurini, Bellusci, Costa, Pasqual, Krunic, Buchel, Croce, Pucciarelli, Maccarone, Mchedlidze.

Udinese - (4-3-1-2): Karnezis; Faraoni, Danilo, Felipe, Samir; Fofana, Halfredsson, Jankto; De Paul, Zapata, Thereau.



Genoa - Crotone

Genoa - (4-3-3): Lamanna; Izzo Burdisso, Munoz; Edenilson, Cataldi, Rigoni, Laxalt; Lazovic, Simeone, Ocampos.

Crotone - (4-3-3): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Sampirisi; Rohden, Barberis, Crisetig, Stoian; Trotta, Falcinelli.



Pescara - Sassuolo

Pescara - (4-3-3): Bizzarri; Crescenzi, Stendardo, Coda, Biraghi, Cristante, Bruno, Fornasier, Verre, Caprari, Bahebeck.

Sassuolo - (4-3-3): Consigli; Lirola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Mazzitelli, Aquilani, Pellegrini; Berardi, Matri, Politano.