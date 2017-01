Serie A - Il Sassuolo condanna il Pescara: 1-3 all'Adriatico

Il Sassuolo condanna alla retrocessione (o quasi) il Pescara. All'Adriatico gli uomini di Di Francesco si impongono 3-1 grazie alla doppietta di Matri e al gol di Pellegrini su cui ci sono le evidenti colpe di Bizzarri. Per gli abruzzesi, che sbagliano anche un rigore nel finale, gol del momentaneo pari di Bahebeck che illude solo per nove minuti. Con questa vittoria, la seconda consecutiva, il Sassuolo sale a 25 mentre il Pescara resta ultimo a 9.

goal.com

Per quanto riguarda le formazioni Oddo, squalificato, conferma il 3-5-2 con Stendardo che trova un posto da titolare mentre davanti spazio a Bahebeck e Caprari. Il Sassuolo risponde con un offensivo 4-3-3 con Politano e Berardi a supporto di Matri.

Inizio shock per gli Abruzzesi che dopo 50'' vanno sotto. Politano è bravo a servire Matri che fa scorrere il pallone e batte Bizzarri sul primo palo, 0-1. La reazione del Pescara arriva al 6' con un colpo di testa di Stendardo, da calcio di punizione di Caprari, ma Consigli respinge bene. E' proprio lo stesso Stendardo a deviare poi in angolo un tiro di Politano su capovolgimento di fronte. Il Pescara prova a rialzare la testa e prendere campo, ma è il Sassuolo ad avere l'occasione del raddoppio al 13' quando una sventola dai 25 metri di Aquilani termina a lato di un nulla.

Nella fase centrale del primo prevalgono la lotta e il gioco sulle fasce, ma i tiri di Biraghi e Crescenzi si perdono sul fondo. L'occasione più clamorosa per il Pescara arriva al 28' quando Caprari si ritrova il pallone sui piedi in area, tira a botta sicura, ma a Consigli battuto Cannavaro salva sulla linea. Nel finale di tempo torna a farsi vedere il Sassuolo con un tiro di Berardi dalla distanza deviato da Bizzarri in angolo. La prima frazione termina con il vantaggio emiliano.

Ad inizio ripresa è un altro Pescara e si vede al 51' quando Caprari aggancia un gran pallone in area, tira a giro, ma la palla termina alta. E' il preludio al gol che arriva al 55' quando Verre serve l'accorrente Biraghi che mette in mezzo per Bahebeck che anticipa tutti e mette dentro con un tocco d'esterno, 1-1. Paradossalmente qui si spegne il Pescara, il Sassuolo ne approfitta e al 64' torna in vantaggio: cross di Mazzitelli, Bizzarri, con sufficienza, esce, ma Pellegrini lo anticipa e lo batte di testa, 1-2. Nei biancoazzurri entra Pepe per Bahebeck, ma la musica non cambia, anzi, al 73' il Sassuolo cala il tris con un'ottima sponda di Politano per Matri che beffa Bizzarri con un morbido tiro da posizione angolata, 1-3.

Qui la partita finisce con il pubblico che abbandona gli spalti con una certa rassegnazione. Il Pescara attacca con sufficienza e ha anche l'occasione per riaprirla all' 85' quando Consigili atterra Memushai in area, ma dal dischetto Biraghi si fa ipnotizzare dal portiere neroverde. Finisce 3-1 per il Sassuolo con gli uomini di Di Francesco che ottengono la seconda vittoria consecutiva, mentre per gli Abruzzesi la B è ad un passo.