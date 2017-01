Mercato B: colpo Fabbrini per lo Spezia. Salzano a Bari

Photo by "Spezia Calcio"

Il mercato della Serie B è in continuo movimento. Tutte le squadre sono alla ricerca di occasioni per rinforzare ulteriormente la rosa. Tante le trattative che sono in ballo, soprattutto per quanto riguarda le big di questa categoria.

Lo Spezia ha ufficializzato l'acquisto di Diego Fabbrini. L'attaccante classe '90 arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Birmingham. I liguri, inoltre, vorrebbero mettere a disposizione di mister Di Carlo anche un difensore: piace il profilo di Kastroit Dermaku, difensore centrale di proprietà dell'Empoli ma in prestito alla Lucchese in questa prima parte di stagione. A centrocampo si cerca di anticipare tutti per quanto riguarda il giovane Roberto Zammarini, centrocampista classe '96 di proprietà del Mantova.

Come sempre grande protagonista del calciomercato è il Bari. Ufficializzati i colpi Floro Flores e Salzano, i pugliesi non hanno nessuna intenzione di fermarsi qui. Dopo Suagher - che firmerà oggi - si punta a chiudere anche per Leandro Greco, con l'accordo che è stato già raggiunto con il calciatore. In uscita c'è De Luca, che potrebbe essere sostituito da Galano. In attacco piace molto l'uruguayano Avenatti. Alla Ternana sono stati offerti i cartellini di Romizi e Maniero, ma gli umbri per il momento hanno rifiutato l'offerta. Nel caso in cui questo affare dovesse saltare, il nome caldo è quello di Raicevic del Vicenza.

Il Perugia sta per mettere a segno un colpo importante. Il primo è Mattia Mustacchio, esterno offensivo classe '89 in forza alla Pro Vercelli. Trattativa ai dettagli, chiusura ad un passo visto che gli umbri sono disposti a pagare la clausola di 400mila euro. E' stato lo stesso Bucchi a dichiararlo nel post partita del match contro il Cesena. Questo elevato investimento, però, verrà prontamente risanato visto che il giovane Drolé sta per essere ceduto di fronte a un'offerta di circa 2 miloni da parte della Dinamo Kiev.

La Virtus Entella gode di un'ottima situazione di classifica e vuole cercare di fare qualche colpo per continuare a sognare. I liguri, infatti, si sono assicurati Andrea Catellani, attaccante che oggi firmerà con la sua nuova squadra. Gaetano Masucci piace al Pisa, ma la società non vorrebbe cederlo. Se la trattativa con i toscani andasse in porto, l'Entella tornerebbe sul mercato. L'obiettivo è De Luca del Bari.

Il Pisa è invece pronto ad ascoltare offerte per Eusepi. Sul classe '89 ci sono gli interessi di Ternana e Latina. La Pro Vercelli potrebbe presto chiudere per Vives, con il centrocampista del Torino che dovrebbe arrivare a costo zero essendo in scadenza di contratto.