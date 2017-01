Serie A: il Crotone abbraccia Acosty, una nuova freccia per Nicola

Acosty in azione contro il Latina | www.umbria24.it

Maxwel Acosty è nuovo giocatore del Crotone Calcio. Firmando un contratto di tre anni, l'esterno ex Latina arriva in Calabria a titolo definitivo e fin da subito potrà essere utilizzato per rinforzare il reparto offensivo dei Pitagorici. Anche se ultimamente scesi in campo con ol 4-4-2, infatti, i rossoblu non hanno mai dimenticato la propria vocazione offensiva, utilizzando spesso un 3-4-3 od anche un 4-3-3, modulo limitativo a causa della mancanza di un esterno d'attacco puro. Nonostante l'impegno, infatti, Marcello Trotta ha spesso reso meno sull'out destro, mancando al momento di concludere in porta.

Nato e cresciuto come esterno, il ghanese ha disputato ben sedici partite in Lega B, con il Latina, segnando due reti e realizzando due passaggi vincenti. Molto veloce, Acosty si inserirebbe perfettamente nel Crotone, collettivo che fa del contropiede la propria arma vincente. Spesso, infatti, i Pitagorici hanno colpito utilizzando la velocità, come si ricorda benissimo Montella, colpito proprio in contropiede nella sfida di San Siro, vinta alla fine per 2-1 dai rossoneri. Il ghanese è pronto a dare il suo contributo, dunque, per aiutare il Crotone in una salvezza attualmente davvero complicata.