Serie B - Ariaudo stende il Brescia: Frosinone primo per una notte

Frosinone primo per una notte. Al Matusa gli uomini di Marino soffrono terribilmente contro il Brescia ma vincono 1-0 grazie al gol di Ariaudo nel primo tempo dopo un calcio di rigore sbagliato da Ciofani in avvio. Nella ripresa il Brescia prova a reagire ma le due traverse e i miracoli di Bardi tengono avanti il Frosinone che con questa vittoria vola momentaneamente al primo posto insieme al Verona.

La gioa di Ariaudo dopo il gol del vantaggio. Fonte foto: legab.it

Per quanto riguarda le formazioni il Frosinone si schiera con un 3-4-1-2 con Soddimo alle spalle di Mokuli e Ciofani mentre il Brescia va in campo con un conservativo 3-5-1-1 con Mauri dietro Bonazzoli.

Parte subito forte il Frosinone con ritmo e pressing alto, Soddimo svaria tra le linee e mette in difficoltà la retroguardia delle Rondinelle. La prima vera emozione arriva al 10': accelerazione di Mokulu che entra in area e viene atterrato da Pinzi. Chiffi non ha dubbi e assegna la massima punizione per la squadra di casa. Ciofani si presenta dal dischetto ma la sua conclusione viene respinta da Arcari che poi compie un altro miracolo sul secondo tentativo dell'attaccante del Frosinone. La pressione dei Ciociari non si placa tanto che ci prova anche Sammarco dalla distanza ma la sfera esce di poco sul fondo.

Dopo un avvio a ritmi altissimi del Frosinone prova a farsi vedere anche il Brescia, esattamente al 23', con un diagonale di Mauri dal limite che però è facile preda di Bardi. La squadra di Brocchi prova a prendere campo ma la squadra di Marino si chiude molto bene e sa anche colpire perché al 38' Sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, il pallone viene colpito prima da Krajnc e poi da Daniel Ciofani e sbatte sul palo, sulla ribattuta Ariaudo è più reattivo di Coly e mette in gol, 1-0. La prima frazione termina con il meritato vantaggio del Frosinone.

Ariaudo dopo la rete. Fonte foto: legab.it

Parte bene il Brescia nella ripresa, al 50' bella combinazione fra Bonazzoli e Martinelli con il primo che mette un cross teso in area di rigore. Mauri in scivolata non arriva all'appuntamento con il pallone. Tre più minuti più tardi occasione clamorosa per gli uomini di Brocchi con Bonazzoli che pennella una punizione sulla testa di Bisoli che stacca bene ma la sfera centra in pieno la traversa. Non è finita qui perchè al 59' cross dal fondo di Untersee per Bonazzoli che svetta su Matteo Ciofani e colpisce di testa ma la sfera sbatte ancora sulla traversa.

Bisoli getta nella mischia anche Caracciolo e l'Airone ci prova subito ma il suo colpo di testa, su cross di Coly, termina a lato di poco. Le occasioni diventano cinque quando al 91' Caracciolo, direttamente da calcio di punizione, costringe Bardi al grande intervento. Il duello si ripete al 95' quando il centravanti ospite stacca di testa ma con un miracolo Bardi tiene avanti i suoi. Il Brescia ci prova fino alla fine, anche in dieci (rosso a Coly) ma il Frosinone resiste e porta a casa un successo importante che lo proietta momentaneamente al primo posto insieme al Verona. Seconda sconfitta consecutiva per il Brescia.