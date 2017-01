Serie B - Masucci nel recupero risponde a Casarini, Novara - Pisa finisce 1-1

Il Novara si presenta a questa sfida con l'obbligo di riscattare la sconfitta patita a Trapani nel turno precedente, mentre il Pisa vuole agguantare la seconda vittoria consecutiva dopo il successo ottenuto contro la Ternana. Il risultato consegna ad entrambe un punto che in termini di classifica non serve a nessuna delle due. Boscaglia, al netto di assenze, cessioni e acquisti derivanti dal mercato di Gennaio, decide di aggredire fin da subito la partita schierando i suoi in campo con il 3-4-2-1 con Macheda e Sansone a sostegno dell'unica punta Galabinov. Gattuso invece conferma il classico 4-3-3 con Manaj, Cani e Gatto a comporre il trio offensivo.

Il Novara si presenta subito propositivo con Calderoni che scende sulla fascia sinistra e crossa in mezzo dove trova Sansone che prova la sforbiciata, ma la sua conclusione termina di poco a lato. I padroni di casa fanno la partita, ma il Pisa si difende con ordine. Al 28' Casarini prova la conclusione dalla distanza che passa ad un niente dal palo destro della porta difesa da Ujkani. I padroni di casa, non riuscendo a sfondare negli ultimi 20 metri, tentano di impensierire l'estremo difensore avversario con conclusioni dalla distanza, ma i tiri tentati dagli attaccanti piemontesi non sorprendono il n.1 pisano che risponde sempre con grande reattività. Al 43' il Novara sfiora il vantaggio con Galabinov che ruba palla a Del Fabro e tenta la conclusione col destro, respinta in calcio d'angolo da Ujkani. Sul corner seguente la difesa pisana riesce a spazzare, chiudendo così il primo tempo a reti inviolate.

Il secondo tempo ripercorre lo stesso spartito del primo, ovvero con i padroni di casa a tenere il possesso e gli ospiti pronti a colpire in contropiede. Una situazione di gioco che favorisce i pisani che vanno vicini al vantaggio con Manaj. Servito in profondità, l'attaccante tenta la conclusione da posizione defilata, ma Da Costa con buona reattività riesce a bloccare la sfera. Al 60' l'episodio che cambia il match: Manaj va via in contropiede, prova a servire l'accorrente Angiulli, ma il passaggio viene intercettato da Calderoni che però sbaglia il retropassaggio verso il suo portiere. Prova ad approfittarne proprio Angiulli che però viene steso dal terzino novarese che viene così espulso dal direttore di gara.

Sulla punizione seguente si presenta Di Tacchio alla battuta, ma la sua conclusione, complice una deviazione avversaria, termina di poco sul fondo. Sul calcio d'angolo successivo svetta sul primo palo Manaj, ma il suo colpo di testa finisce a lato rispetto ai pali della porta avversaria. Al 64' il Novara passa sorprendentemente in vantaggio: sponda di Macheda al limite dell'area per Casarini che calcia di controbalzo sorprendendo Ujkani. Al 72' i padroni di casa sfiorano il raddoppio: uscita avventata del n.1 pisano che favorisce Kupisz, la conclusione da posizione defilata, è deviata da un difensore avversario e termina in calcio d'angolo.

Il Novara prova a chiudere la partita con Galabinov che tenta la sortita dalla distanza, ma Ujkani stavolta non si fa sorprendere e blocca. Nel recupero il Pisa tenta il forcing per andare alla ricerca del pareggio, ma Manaj servito al limite dell'area calcia alle stelle da buona posizione. Pochi minuti dopo Peralta ha la palla del pareggio, ma la sua conclusione dall'interno dell'area di rigore viene deviata da Chiosa in maniera decisiva. Sull'ultima azione del match, però, il Pisa realizza l'1-1: corner battuto da Gatto, colpo di testa di Di Tacchio, para Da Costa, ma sulla ribattuta c'è Masucci che ribadisce in rete per il gol che vale la parità. Finisce quindi con un pareggio che non accontenta nessuna delle due. Il Novara avrà l'opportunità di ritornare alla vittoria nel prossimo turno contro la Salernitana, mentre il Pisa ospiterà la Virtus Entella.