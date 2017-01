Serie B - Vittorie in coda di Ternana e Trapani. Pareggia la Spal a Vicenza

Successo importante del Trapani nella trasferta con la Pro Vercelli. Foto: LaPresse

Si sono concluse le gare del sabato pomeriggio della ventitreesima giornata di Serie B. Un blocco di otto partite che rappresenta gran parte della seconda giornata di ritorno del campionato cadetto. Partite ricche di emozioni e di sorprese, le quali hanno decisamente movimentato sia le zone alte che quelle basse in classifica. Tra le squadre posizionate ai primi otto posti nella graduatoria sorride solo il Benevento, che batte il Carpi con un secco 3-0. Nella lotta salvezza sono degni di nota la vittoria casalinga della Ternana contro il Cittadella e il successo esterno del Trapani nello scontro diretto con la Pro Vercelli.

Al Partenio​, l'Avellino ferma sul 2-2 la Virtus Entella e conquista un punto prezioso per la corsa alla permanenza in B. I ragazzi di Breda mancano il colpaccio in casa degli irpini e devono accontentarsi del pareggio. Partita che sembrava volgere veramente a favore della squadra ligure, che fino al volgere del novantesimo avevano il risultato a favore: l'Avellino dopo aver sbloccato la partita col gol di Lasik al 27', si fa rimontare dalle reti ospiti di Catellani (35') e Troiano (67'). Il gol di Moretti all'86' è una doccia fredda per l'Entella, che esce dal capoluogo irpino dividendosi la posta in gioco coi padroni di casa.

Altro pareggio in chiave salvezza e sempre di 2-2 quello che vede coinvolti Cesena e Ascoli. Un punto che va più stretto ai romagnoli, i quali sono distanti di una sola lunghezza dalla salvezza. Partita molto emozionante, la quale raggiunge il suo culmine nei minuti finali. Gli uomini di Camplone potevano anche portare a casa il risultato pieno, visto il vantaggio di 2-1 che avevano al novantesimo, ma il rigore trasformato da Perez nei minuti di recupero della seconda frazione fa terminare la gara in parità.

L'esultanza dei giocatori del Cesena. Foto: Il resto del Carlino

Brutto passo falso del Cittadella al Liberati​, dove la Ternana vince per 1-0. La squadra di Carbone trova la prima vittoria del 2017 e rompe una serie negativa di quattro sconfitte consecutive. Si allontana la vetta per il club padovano, che resta a -4 dalla coppia formata da Verona e Frosinone. Passo falso anche da parte della Spal, che contro il Vicenza riesce a pareggiare solo nei minuti finali, grazie alla seconda rete consecutiva dell'ex Bologna Sergio Floccari. Il club veneto continua la sua serie positiva fatta di due vittorie e tre pareggi negli ultimi cinque impegni e fa un altro passo in avanti verso il raggiungimento della salvezza.

L'esultanza di Sergio Floccari. Foto: Il resto del Carlino

Vittoria preziosa da parte del Trapani, il quale si aggiudica lo scontro diretto del Piola ​contro la Pro Vercelli. La squadra allenata da Alessandro Calori conquista la seconda vittoria consecutiva nel girone di ritorno, anche se l'uscita dalla zona calda della classifica è ancora lontana. Con la rete segnata da Masucci in pieno recupero, il Pisa acciuffa un buon pareggio sul campo del Novara, desideroso di conquistare un posto per disputare i prossimi playoff.

L'esultanza di Jallow. Foto: LaPresse

Completa il quadro del blocco di partite lo 0-0 tra Bari e Perugia, altro scontro diretto ma in ottica promozione.

Ecco il riepilogo dei risultati delle partite pomeridiane della ventitreesima giornata di B:

Avellino-Entella 2-2 (27' Lasik, 35' Catellani, 67' Troiano, 86' Moretti)

Cesena-Ascoli 2-2 (27' Renzetti, 56' Gatto su rigore, 75' Rigione, 90'+5 Perez su rig.)

Bari-Perugia 0-0

Ternana-Cittadella 1-0 (67' Falletti)

Vicenza-Spal 1-1 (53' Orlando, 90'+6 Floccari)

Novara-Pisa 1-1 (63' Casarini, 90'+4 Masucci)

Pro Vercelli-Trapani 1-3 (45'+1 La Mantia, 62' Pagliarulo, 81' Barillà, 90'+3 Jallow)

Benevento-Carpi 3-0 (17' su rig. e 45' Ceravolo, 71' Falco)