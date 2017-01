Crotone, si allontana Budimir: idea Maxi Lopez

Maxi Lopez (Giallorossi.net)

Sembrava tutto fatto per il ritorno di Ante Budimir a Crotone. I calabresi infatti, erano in netto vantaggio sulle concorrenti per il centravanti croato, ma come riporta Sky Sport, non ha avuto un esito positivo il pranzo fra i dirigenti delle due squadre nella mattinata odierna. L'offerta dei rossoblu, prestito gratuito con diritto di riscatto, non asseconda le pretese della società doriana che preferirebbe liberarsi del tutto del centravanti che più ha deluso in questa stagione fra le fila dei blucerchiati, nonostante l'investimento non da poco effettuato quest'estate per assicurarselo.

L'affare non è ancora saltato, ma sembra sempre più difficile che si concretizzi, anche a causa dell'ultimo inserimento del Cagliari per l'attaccante croato, che a questo punto potrebbe davvero approdare in Sardegna nonostante, a differenza di quanto potesse garantire Nicola, dovrà faticare molto per un posto da titolare.

Il Crotone non vuole restare però a bocca asciutta, e secondo quanto svelato da Sky Sport, avrebbe già trovato l'accordo con Maxi Lopez per il suo approdo in Calabria. Il giocatore non sembrava inizialmente interessato alla soluzione calabrese, ma sembrerebbe aver cambiato idea a patto di approdarvi in prestito con diritto di riscatto, situazione che lo metterebbe in condizione di avere un peso notevole per la scelta della sua futura destinazione.

Il Torino, però, non sembra al momento essere intenzionato ad assecondare le richieste del giocatore, comunque voglioso di giocare con continuità. I granata infatti, attualmente non hanno una vera alternativa all'argentino e vogliono quindi sondare il terreno per un centravanti prima di cedere il giocatore. Maxi, inoltre, ha fatto bene in allenamento nelle ultime settimane e sembra aver convinto Sinisa Mihajlovic a credere ancora in lui.