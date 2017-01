Crotone, idee Maniero e Ciano per rinforzare l'attacco

Crotone, idea Maniero per rinforzare l'attacco

Il Crotone cerca un attaccante che sia in grado di siglare la giusta quantità di gol per cercare la difficile conquista della salvezza. Incassato il no secco di Serge Gakpè, con il togolese ormai ad un passo dal Chievo Verona, il lavoro del direttore sportivo Ursino procede senza soste. All'idea Maxi Lopez, che ha preso quota nelle ultime ore, il Crotone ha fatto seguire un nuovo interesse, questa volta verso un attaccante militante in Serie B. Si tratta di Riccardo Maniero, centravanti napoletano classe 1987, punta di diamante dell'attuale attacco del Bari, finora 19 gol realizzati in maglia barese in 56 presenze. Nel curriculum del punteros anche esperienze al Pescara, al Catania ed alla Ternana. Potrebbe trattarsi di un vero e proprio colpo last minute per gli "Squali", e ci sono anche buoni margini per poter trattare, in quanto i galletti proprio in questi minuti stanno ratificando il colpo Raicevic

Un'altra ipotesi, ma al momento in secondo piano, è rappresentata dal nome di Camillo Ciano attualmente sotto contratto con il Cesena del tecnico Camplone. Per l'attaccante nativo di Marcianise si tratterebbe di un gradito ritorno; ha già indossato i colori rossoblù tra il 2014 ed il 2015, siglando 17 reti in 37 presenze.

La situazione è in continua evoluzione, il Crotone è una delle squadre più attive in queste ultime, frenetiche ore di calciomercato. C'è urgenza di rimpolpare la prima linea, in virtù anche del trasferimento, ormai ufficiale, di Raffaele Palladino al Genoa.