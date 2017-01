Mercato Serie B: colpo De Luca per il Vicenza, Raicevic va a Bari. Il Benevento trattiene Puscas

Leandro Greco va al Bari. Dopo due anni all'Hellas Verona, il ventenne centrocampista ha deciso di cambiare area, puntando le proprie fiches su un club votato comunque alla Serie A. In Puglia, inoltre, Greco troverebbe Colantuono, allenatore di esperienza che potrebbe davvero far spiccare la carriera del ragazzo. Nelle ultime ore di mercato, inoltre, i Galletti starebbero sondando anche Galano, in orbita Carpi. I biancorossi riabbraccerebbero felicemente il calciatore, fortemente voluto anche dal Vicenza.

Le Fere, intanto, piazzano un colpo da novanta, prelevando Giuseppe De Luca dal Bari. La Zanzara, ex Atalanta, si inserirebbe perfettamente nel 4-3-3, potendo liberamente esprimersi al meglio sulle fasce d'attacco, colmando magari il vuoto lasciato da Filip Raicevic, partente in direzione opposta e pronto a giocarsi il posto con Maniero sotto la curva del San Nicola. Secco no, inoltre, del Benevento per Puscas, rifiuto che impedisce al Cesena di trovare un sostituto degno per sopperire alla mancanza di Djuric, trasferitosi al Bristol City. Quasi fatta, infine, per Lodi alla Spal, un giocatore di esperienza pronto ad aiutare i ferraresi, lanciati verso una promozione inaspettata e che avrebbe del miracoloso.