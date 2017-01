Calciomercato: il Crotone a caccia di un attaccante, chiesto La Mantia alla Pro Vercelli

La Mantia con la maglia della Pro Vercelli | Source: www.dailyfantasysports.it

Il Crotone, ceduto al Genoa Raffaele Palladino, è alla disperata ricerca di un sostituto. Dopo tanti NO ricevuti, compresi anche quelli importanti di Budimir e Djordjevic, gli Squali avrebbero chiesto alla Pro Vercelli La Mantia, gioiellino classe '91 che davvero sta facendo bene in Lega B. L'ex Cosenza, infatti, in 19 gare ha segnato otto reti, bottino non proprio da bomber ma comunque importante considerando che il ragazzo di Marino è al primo anno nel campionato cadetto.

In caso di fumata bianca, i rossoblu avrebbero chiesto Maniero al Bari, attaccante prezioso per la serie B ma tutto da valutare nel massimo campionato calcistico italiano. L'eventuale trasferimento favorirebbe e non poco, comunque, FIlip Raicevic, approdato ai Galletti nell'operazione che ha condotto De Luca al Vicenza.