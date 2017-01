US Sassuolo: preso Scamacca dal PSV Eindhoven

Scamacca con la maglia della Nazionale | Source: www.elfvoetbal.nl

Il Sassuolo riporta in Italia Gianluca Scamacca. Il giovanissimo attaccante classe '99, che dopo le giovanili alla Roma ha cercato miglior fortuna al PSV Eindhoven, non è riuscito ad esplodere in Olanda, dove ha giocato solo dieci partite con l'Under 19 dei Bazoer e messo a segno solo un goal. Non proprio un bottino importante, per un calciatore ritenuto due anni fa uno dei più lucidi prospetti del nostro calcio.

Contrariamente alle aspettative, Scamacca non ha però particolarmente colpito Cocu, che di fatto non lo ha mai convocato in prima squadra. Nuova chance, dunque, chiamata Sassuolo, con i neroverdi pronti a far crescere il giocatore sotto il controllo delle "chiocce" Defrel e Matri. I neroverdi sborseranno una cifra pari a due milioni, prezzo che potrebbe benissimo lievitare nei prossimi anni, se il giocatore dovesse tornare a mettere in luce tutto il suo talento.