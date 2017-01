Girandola di centrocampisti in Serie B: Viola al Benevento, in Piemonte arriva Cinelli. Il Cesena prende Crimi dal Carpi

Crimi con la maglia del Carpi | Source: concretamentesassuolo.it

L'Hellas Verona lascia ufficialmente andare Pawel Wszolek. L'ala polacca, durante i suoi mesi al QPR, ha infatti convinto positivamente gli inglesi, che lo hanno riscattato proponendogli un contratto fino al 2019. Sempre in ottica cessione, rescissione consensuale tra il Pisa e Gabi Mudingayi. L'ex centrocampista di Bologna ed Inter, infatti, non ha mai troppo impressionato Gattuso, che non ne ha fatto il perno della sua squadra. Ora il ragazzo dovrà trovarsi altre destinazioni dove poter dimostrare quanto di buono visto in passato.

Colpaccio, tra collettivi in lotta per i playoffs, del Benevento, che si assicura dal Novara le prestazioni di Nicolas Viola. Metodista dinamico, molto bravo da calcio piazzato, Viola darà geometria ed imprevedibilità agli Stregoni, leggermente in calo nelle loro ultime uscite. Per rimpiazzarlo, i piemontesi hanno prelevato Cinelli, calciatore di proprietà del Chievo che ha disputato la prima parte di Lega B indossando la casacca del Cesena. Un rinforzo di esperienza e di qualità, che potrebbe colmare il vuoto lasciato proprio da Viola. Dalle parti del Manuzzi, invece, è fatta per Crimi, spesso utilizzato da Castori durante la parentesi al Carpi.