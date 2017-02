Serie A: il Crotone cerca i tre punti contro il Palermo

Azione di gioco tra Crotone ed Empoli | it.eurosport.com

Contro il Palermo, per decidere di fatto le sorti di una stagione intera. Vincere contro i rosanero, infatti, potrebbe ancora tener vive le speranze di una salvezza che appare davvero improbabile. Potrebbe essere più o meno questo il mantra che circola dalle parti di Crotone, con Nicola pronto a realizzare un'impresa che non escluderebbe quasi sicuramente i suoi dalla sfida per restare in A. Il Crotone infatti, terzultimo e a quota tredici, già a -8 dall'Empoli ma con una gara in meno da giocare, quella contro la Juventus, in caso di sconfitta scivolerebbe più basso in classifica, venendo dunque scavalcato proprio dal Palermo.

Stando alle ultime di formazione, gli Squali dovrebbero scendere in campo con il solito 4-4-2, dove saranno Rosi e Ceccherini a proteggere Cordaz. Potrebbe partire dal 1', però, Claiton. Ferrari e Martella i terzini, pronti a sostenere in fase di manovra offensiva gli esterni Capezzi e Stoian. Confermati, nella zona mediana del campo, Barberis e Crisetig, mentre saranno Falcinelli e Trotta gli attaccanti scelti da Nicola per perforare la difesa palermitana. Soprattutto Falcinelli dovrà dunque confermare il proprio stato di forma, continuando a segnare preziose reti per i suoi.

"Contro il Palermo sarà una gara fondamentale - ha sottolineato Nicola - una gara nella quale abbiamo la possibilità di fare tre punti e di dimostrare quanto siamo cresciuti". Al suo allenatore, fa eco il neo-entrato Kotnik, pronto a dare il proprio contributo alla causa calabrese: "Sono pronto a dare il massimo per questa maglia - ha chiosato il giovanissimo attaccante - Ho un buon possesso palla ed un buon tiro, faremo di tutto per salvarci".

ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO-CROTONE

Palermo (4-3-3): Posavec; Rispoli, Cionek, Sunjic, Pezzella; Bruno Henrique, Jajalo, Chichev; Embalo, Nestorovski, Trajkovski.

Crotone (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Capezzi, Crisetig, Barberis, Stoian; Falcinelli, Trotta.