Serie A: il Sassuolo recupera Duncan in vista della gara contro il Chievo

Pellegrini esulta per il suo goal al Genoa | Source: it.eurosport.com

Archiviata positivamente l'importante vittoria in casa del Genoa, continua a ritmi serrati la preparazione del Sassuolo, deciso a vincere anche contro il Chievo per abbandonare definitivamente le posizioni basse della classifica, chiudendo così un periodo di crisi durato quasi un intero girone di andata. Per meglio affrontare i clivensi, collettivo sempre arcigno da affrontare, Di Francesco ha subito spremuto i suoi, che nella giornata di oggi hanno eseguito una doppia seduta di allenamento.

Oltre a Lirola e Defrel, che hanno ancora lavorato a parte, l'allenatore neroverde riabbraccia Alfred Duncan, tornato finalmente al top dopo l'infortunio. Sempre non prescindendo dal suo 4-3-3 di partenza, Di Francesco dovrebbe piazzare il duo Acerbi-Antei davanti a Consigli, con Cannavaro pronto all'eventuale recupero. Gazzola e Peluso sulle fasce difensive, pronte a sostenere in fase di sovrapposizione gli esterni d'attacco Berardi e Politano. Ancora assente Defrel, partirà dal 1' minuto Matri. Pellegrini, Aquilani ed appunto Duncan, invece, in mediana.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Gazzola, Acerbi, Cannavaro, Peluso; Pellegrini, Aquilani, Duncan; Berardi, Matri, Politano.