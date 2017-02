Google Plus

Torneo di Viareggio, effettuato il sorteggio dei gironi

Prende forma la 69esima edizione del Torneo di Viareggio, tradizionale appuntamento di calcio giovanile che quest’anno vedrà la partecipazione di 40 squadre, di cui 23 italiane e 17 straniere, provenienti da ogni parte del pianeta. Tra le partecipanti del nostro paese, spicca la Juventus di Fabio Grosso, detentrice del titolo, ed il Milan che è in cima all'albo d'oro della competizione (proprio insieme ai bianconeri), avendo vinto per ben 9 volte il torneo. Tra le outsider ci sarà la presenza dell'Inter, la Fiorentina, il Torino e l'Atalanta, squadre di ottimo valore che però hanno deluso nel corso dell'edizione dello scorso anno.

Tra le squadre straniere, quelle dalle ambizioni più alte sono senza ombra di dubbio lo Zenit San Pietroburgo, ma soprattutto l'Ajax, essendo il settore giovanile degli olandesi da sempre una grossa fucina di immensi talenti. Il Continente Nero è rappresentato dai nigeriani dell'Abuja e dai congolesi dell'Ujana, mentre sempra molta curiosità desta la Rappresentativa Serie D, che negli scorsi anni ha messo in vetrina gioielli molto promettenti, in grado di spiccare il volo in poco tempo verso palcoscenici più prestigiosi.

Saranno 10 i gironi in cui verranno divise le 40 squadre con le prime di ogni girone e le migliori 6 seconde che accederanno alla fase successiva degli ottavi dove si avranno sfide ad eliminazione diretta fino alla finalissima in programma mercoledì 29 Marzo.

Questa la composizione dei dieci gironi:

Girone 1: Juventus, Dukla Praga (Repubblica Ceca), Toronto (Canada), Maceratese.

Girone 2: Atalanta, Osasco (Brasile), Abuja (Nigeria), Ancona.

Girone 3: Empoli, Zenit San Pietroburgo (Russia), Athletic Union (Stati Uniti), Ascoli.

Girone 4: Inter, Pas Giannina (Grecia), L.I.A.C. New York (Stati Uniti), Spal.

Girone 5: Bologna, Psv Eindhoven (Olanda), Sassuolo, Pisa.

Girone 6: Napoli, Camioneros (Argentina), Rappresentativa Serie D, Bari.

Girone 7: Milan, Belgrano (Argentina), Ujana (Repubblica Democratica del Congo), Spezia.

Girone 8: Fiorentina, Cai (Argentina), Garden City Panthers (Nigeria), Perugia.

Girone 9: Genoa, Bruges (Belgio), Cagliari, Parma.

Girone 10: Torino, Rijeka (Croazia), Cortuluá (Colombia), Reggiana.