Hellas Verona, Pecchia verso l'Avellino: "Squadra diversa rispetto all'andata. Pazzini mancherà"

Nove punti conquistati nelle ultime cinque gare. Questo il biglietto da visite dell'Avellino di mister Alfredo Novellino, che sabato pomeriggio ospiterà al Partenio Lombardi il Verona capolista di Fabio Pecchia. Il tecnico degli scaligeri, a due giorni dalla ostica sfida, ha parlato in conferenza stampa dei temi della gara, temendo molto i lupi irpini.

"L’Avellino è una squadra che ha grande forza fisica. Hanno cambiato molto, innanzitutto allenatore e modulo: affronteremo una squadra diversa rispetto all’andata. Ci aspetta un campo molto ostico, per cui avremo tanti stimoli in più per affrontare questa gara. Voglio una prestazione importante".

Dopo un periodo in chiaro-scuro, la squadra giallo-blù sembra tornata a marciare a ritmo di promozione, da capolista, nonostante il 2-2 casalingo contro il Benevento di venerdì scorso. Trasferta verità, quindi, per la squadra di Pecchia, che dopo aver confezionato un solo punto nelle ultime quattro trasferte chiede una prova di maturità ai suoi: "Dovremo essere al livello dell'Avellino sotto ogni punto di vista, poi a parlare come sempre sarà il campo. Le ultime trasferte ci hanno lasciato un po' di amaro in bocca, occorre cambiare passo".

Assenza importantissima quella di Giampaolo Pazzini tra le fila degli ospiti, con il tecnico che parla così dell'infortunio e dell'operazione del suo bomber, oltre a guardare alle alternative in attacco: "Credo che abbiamo valutato l'intervento di Pazzini non così grave da punirlo con due giornate di stop. Gomez? Può essere il calciatore ideale per sostituire Pazzini, vediamo se dall'inizio oppure se a partita in corso. Ganz? Non ci sarà e mi dispiace. Ho diverse soluzioni e mi stuzzicano un po' tutte".