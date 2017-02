Serie A - Designati gli arbitri per la 24esima giornata

Tramite il proprio sito ufficiale, l'Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni degli ufficiali di gara per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Su tutte spicca la designazione di Antonio Damato per il big match di lunedì sera tra Lazio e Milan. Il fischietto di Barletta torna ad arbitrare i rossoneri dopo la partita inaugurale della stagione contro il Torino che scatenò molte polemiche da parte dei milanesi, nonostante la ottima direzione di gara. Per Damato sarà la seconda grande partita della stagione dopo Napoli-Lazio terminata 1-1, anch'essa arbitrata in maniera impeccabile.

Dopo le polemiche post Juventus-Inter, Rizzoli si guadagna un turno di "riposo" andando a fare l'arbitro di porta in Sassuolo-Chievo, mentre arbitreranno le due squadre coinvolte nella tempestosa partita di domenica Calvarese, che andrà al Sant'Elia di Cagliari dove sarà di scena la squadra torinese, e Celi che controllerà la gara di San Siro tra Inter ed Empoli. Per il Napoli ci sarà Piero Giacomelli, con cui i partenopei hanno strappato un pareggio a Pescara nell'unico precedente stagionale.

Le designazioni:

CAGLIARI – JUVENTUS h.20.45

CALVARESE

FIORITO – CARBONE

IV: MARZALONI

ADD1: ROCCHI

ADD2: GHERSINI



CROTONE – ROMA h.12.30

RUSSO

PAGANESSI – ALASSIO

IV: VALERIANI

ADD1: MASSA

ADD2: SACCHI



FIORENTINA – UDINESE Sabato 11/02 h.20.45

MARIANI

TONOLINI – LIBERTI

IV: MARRAZZO

ADD1: TAGLIAVENTO

ADD2: ABBATTISTA



INTER – EMPOLI

CELI

DOBOSZ – SCHENONE

IV: CRISPO

ADD1: DOVERI

ADD2: DI PAOLO



LAZIO – MILAN Lunedì 13/02 h.20.45

DAMATO

BARBIRATI – POSADO

IV: MANGANELLI

ADD1: MAZZOLENI

ADD2: DI BELLO



NAPOLI – GENOA Venerdì 10/02 h.20.45

GIACOMELLI

PASSERI – LONGO

IV: PEGORIN

ADD1: IRRATI

ADD2: LA PENNA



PALERMO – ATALANTA

ORSATO

TASSO – DI VUOLO

IV: DEL GIOVANE

ADD1: GUIDA

ADD2: DI MARTINO



SAMPDORIA – BOLOGNA h.18.00

FABBRI

DE PINTO – DE MEO

IV: TEGONI

ADD1: VALERI

ADD2: MARINELLI



SASSUOLO – CHIEVO

PAIRETTO

GAVA – CHIOCCHI

IV: MONDIN

ADD1: RIZZOLI

ADD2:MANGANIELLO



TORINO – PESCARA

MARESCA

TOLFO – ROCCA

IV: VUOTO

ADD1: GAVILLUCCI

ADD2: PASQUA