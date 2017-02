Serie B: spicca Frosinone-Carpi, ostacolo Avellino per l'Hellas Verona

In una Serie B ancora incerta sotto molti aspetti, terzo match "campano" di fila per l'Hellas Verona, che andrà in casa dell'Avellino, nettamente in ripresa grazie a Novellino ma comunque ancora impelagato nella zona di bassa classifica Gli Irpini, tecnicamente inferiori, cercheranno di continuare la striscia positiva, gli Scaligeri proveranno a tenere a bada le dirette inseguitrici. Ad un solo punto dalla vetta, match delicatissimo per il Frosinone, contro un Carpi in netto calo nonostante la rosa tutt'altro che poco performante. I Falconi, reduci da due sconfitte consecutive, saranno dunque un avversario ostico per i ragazzi di Marino, sicuramente tra le squadre più solide di questa stagione di Lega B. Pronto a sognare ancora, trasferta molto difficile per la Spal, in casa di una Virtus Entella settima e dunque poco incline a ceder punti. I liguri sono favoriti sia per rosa che per esperienza, gli Estensi potranno però far leva sulla loro forza mentale.

Saldamente al quarto posto, novanta minuti casalinghi per il Benevento di Baroni, che cinque punti in due gare cercherà di vincere contro un Latina, al contrario, sottotono nonostante una rosa di tutto rispetto. Di tutt'altra caratura, invece, l'avversario del Cittadella, quel Novara undicesimo ma sempre molto ostico da affrontare. I veneti che fuori casa hanno spesso stupito, dovranno dunque stare attenti. A secco di sconfitta da ben tre gare, sfida in casa della Ternana per il Perugia, in un derby caloroso che spesso anima i cuori dei tifosi umbri. Le due formazioni partono alla pari, soprattutto considerando l'ottimo mercato dei prossimi padroni di casa. Dopo centoventi minuti ricchi di soddisfazioni, vorrebbe inanellare il terzo successo consecutivo lo Spezia, che in casa della Pro Vercelli potrebbe incontrare qualche difficoltà in più. I piemontesi infatti, ventesimi, vorranno sicuramente migliorare la loro posizione.

Match dal retrogusto di A, vista la storia dei due club, quella tra Cesena e Bari: i bianconeri, in netta ripresa dopo tre turni fortunati, troveranno però un collettivo deciso a tornare nelle posizioni valide per i playoffs. Si prevedono goal e spettacolo. Con ben quattro partite senza sconfitte, deve vincere ancora il Trapani, costretto all'ultimo posto a causa di un inizio davvero scioccante. I siciliani, in casa dell'Ascoli, tenteranno il colpo gobbo, riconfermandosi come primo fra i collettivi più attrezzati per le sfide fuori casa. A caccia di un successo esterno che manca da dicembre, interessante sfida per la Salernitana, contro un Vicenza tonico ed in ripresa, nonostante l'ultima sconfitta in casa del Bari. Davvero difficile fare previsioni, considerando lo stato di forma delle due squadre. Obbligo vittoria, infine, per il Pisa, diciottesimo ed in calo dopo l'ottimo inizio. In casa del Brescia i ragazzi di Gattuso cercheranno il miracolo, non sarà però facile.

DI SEGUITO LE GARE DI GIORNATE:

10.02. 20:30 Vicenza Salernitana

11.02. 15:00 Ascoli Trapani

11.02. 15:00 Avellino Verona

11.02. 15:00 Benevento Latina

11.02. 15:00 Brescia Pisa

11.02. 15:00 Cesena Bari

11.02. 15:00 Frosinone Carpi

11.02. 15:00 Novara Cittadella

11.02. 15:00 Pro Vercelli Spezia

11.02. 18:00 Entella Spal

12.02. 15:00 Ternana Perugia