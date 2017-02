Crotone, contro la Roma poche sorprese

Salah si contende il pallone con Cordaz | Source: it.eurosport.com

Accantonata la prevedibile sconfitta contro la Juventus, continua la preparazione del Crotone di Nicola, che domenica si troverà davanti la Roma nel consueto match spezzatino. Un'altra sfida proibitiva, per i Pitagorici, costretti a fare punti data la negativa situazione di classifica. Pronti ad affrontare la seconda della classe, dunque, i rossoblu dovranno fare ancora a meno di Rohden, out a causa del suo problema al collaterale.

Sempre puntando sull'equilibrato e coperto 4-4-2, Nicola si affiderà a Cordaz in porta, protetto dai centrali Ceccherini e Ferrari, che ha toccato quota cento presenza con la magia rossoblu. Sulle fasce difensive, Rosi e Mesbah, in ballottaggio però con Martella. Assente, come detto, Rohden, sull'out di destra dovrebbe agire Sampirisi, con Stoian sulla fascia sinistra. In mezzo, Barberis e Crisetig. Pochi dubbi in attacco, dove saranno Falcinelli e Trotta a caricarsi sulle spalle il peso offensivo della rosa.

Sul suo profilo Facebook, inoltre, parole al miele di Ferrari, che ha confermato la sua voglia di vestire ancora rossoblu: "100 sono state tutte le volte che, la maglia, la società e la città, mi hanno trasmesso emozioni, sorrisi, gioie e valori. 100 non basterebbero per ricordare i bei momenti vissuti con la maglia rossoblù. 100 le voglio dedicare alle persone che, nel bene o nel male, hanno sempre creduto in me"