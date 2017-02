Crotone, Nicola: "Se serve metterò il pullman davanti alla porta"

Davide Nicola (foto: Tuttosport)

A poche ora dal fischio d'inizio dell'impegnativo "lunch match" contro la Roma, Davide Nicola, allenatore del Crotone, ha parlato in conferenza stampa rispondendo ai giornalisti giunti all'ufficio stampa della società calabrese.

"La Roma è una delle antagoniste della Juventus, giocano un gran calcio. Spalletti ha cambiato modulo ed ha fatto centro". Apre così il mister dei rossoblù, proseguendo poi: "Con il nuovo modulo hanno guadagnato ampiezza, senza perdere le numerose verticalizzazioni che caratterizzano il loro gioco".

Passa poi ad analizzare la partita che faranno i suoi: "Se giocheremo in contropiede? Certo, ma dovremo farlo con qualità maggiore rispetto a come fatto contro la Juventus. Abbiamo lavorato bene in fase di non possesso ma so che i ragazzi possono fare ancora meglio. Dobbiamo essere più cattivi nella metà campo avversaria". Viene poi interrogato riguardo possibili chance di successo della sua squadra contro una big: "Successi con le grandi? Certo che ci spero, ma una prestazione di successo non è sbilanciarsi e prendere 6 o 7 gol. Quello significa perdere la dignità sportiva. Se dovesse essere necessario parcheggiare il pullman di fronte alla porta per uscire a testa alta lo farò senza alcun dubbio. Lo ha fatto in passato il Chelsea, lo ha fatto l’Inter contro il Barcellona, non possiamo farlo noi? Dipende tutto dalla situazione".

Conclude poi parlando delle possibilità di salvezza della sua squadra: "A noi interessa pensare di poter far punti con chiunque. Se non c’è questo tipo di approccio allora rischierebbe di crollare l’entusiasmo nell’allenarsi e nel voler dimostrare di volersi migliorare sempre, indipendentemente dalla classifica e da tutto il resto. Noi ci crediamo alla salvezza, abbiamo l’opportunità di inseguire una cosa molto molto difficile ma che allo stesso tempo ci darebbe una gratificazione immensa".

Questi i convocati da mister Davide Nicola per la sfida di domani: Cordaz, Festa, Viscovo; Ceccherini, Claiton, Dussenne, Ferrari, Martella, Mesbah, Rosi, Sampirisi; Acosty, Barberis, Capezzi, Crisetig, Sulijc; Falcinelli, Kotnik, Nalini, Simy, Stoian, Tonev, Trotta.