Sassuolo-Chievo, fa sempre bene vincere

Sassuolo-Chievo, tre punti in palio per la definitiva tranquillità

Dopo l'importantissimo successo ottenuto in casa del Genoa (0-1) con gol vittoria del centrocampista Pellegrini, il Sassuolo questo pomeriggio (calcio d'inizio alle ore 15:00) ospita al Mapei Stadium il Chievo Verona di Rolando Maran. I neroverdi hanno intenzione di confermare il buon momento di forma che stanno vivendo nelle ultime settimane, coinciso con nove punti conquistati negli ultimi 4 incontri. L'unica battuta d'arresto è giunta in casa ad opera dei campioni d'Italia della Juventus (0-2).

Di contro i clivensi hanno vissuto momenti migliori, ma gli ultimi due risultati positivi, ovvero il blitz dell'Olimpico in casa della Lazio e lo 0-0 interno contro l'Udinese, hanno rilanciato il Chievo, che staziona ormai in una tranquilla posizione di centro classifica con 15 punti di margine rispetto alla zona retrocessione.

QUI SASSUOLO: Pochi i dubbi di formazione che affliggono Eusebio di Francesco. In attacco i neroverdi saranno costretti nuovamente a rinunciare all'attaccante francese Gregoire Defrel ed in prima linea, accanto agli inamovibili Berardi e Matri è ballottaggio a due tra Ragusa e Politano con il primo leggermente favorito. In difesa il tecnico valuterà attentamente fino all'immediata vigilia del match le condizioni fisiche di Paolo Cannavaro; se non dovesse farcela, al centro della difesa accanto ad Acerbi, si esibirà l'olandese Timo Letschert.

QUI CHIEVO: Rolando Maran confermerà in toto la squadra che ha pareggiato in casa contro l'Udinese, fatta eccezione per lo squalificato Cesar e l'infortunato Pellissier. Al centro della difesa lo sloveno verrà sostituito da Spolli mentre in attacco spazio ad Inglese, match winner dell'incontro vinto al fotofinish in casa della Lazio. Con Castro non al meglio fisicamente, e dunque serio indiziato ad accomodarsi in panchina, ancora fiducia dal 1' minuto all'ex Napoli De Guzman.

Le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Gazzola, Acerbi, Letschert, Peluso; Pellegrini, Duncan, Aquilani; Berardi, Matri, Ragusa; All. Di Francesco

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino, Frey, Spolli, Gamberini, Gobbi; De Guzman, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Inglese, Meggiorini. All. Rolando Maran