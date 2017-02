Italia, martedì nuovo stage: Chiesa e Sportiello rimandati?

Photo by "CalcioMercato.com"

Giampiero Ventura è pronto a riassaporare l'atmosfera di Coverciano. Per la giornata di martedì, infatti, l'ex tecnico del Torino ha organizzato uno stage dedicato ai numerosi giovani che si stanno mettendo in mostra e ai calciatori che stanno attraversando un grande momento di forma. L'elenco dei convocati verrà diramato sabato 18 febbraio, e lo stage si terrà da mercoledì 22 a venerdì 24 febbraio presso il Centro Tecnico Federale. Inoltre, seguiranno altri tre incontri in programma dal 10 al 12 aprile, dal 1 al 3 maggio, e dal 28 al 31 maggio. Nell'ultimo giorno elencato, gli azzurri disputeranno un match amichevole per mettere in pratica quanto acquisito durante il corso di questi allenamenti. L'avversario, però, resta ancora da definire.

Lunedì il raduno a Coverciano, e nelle convocazioni spiccheranno nuovi nomi pronti a mettersi in mostra visto l'ottimo rendimento in campionato. Berardi tornerà in nazionale, l'ultima volta con Conte nell'ottobre 2015. Anche Verdi spera nella chiamata così come Spinazzola, Pellegrini e Mazzitelli. In lista potrebbero esserci anche Caldara, Conti, e Gagliardini, con l'Atalanta sempre più protagonista visti i numerosi calciatori coltivati e lanciati nel settore giovanile. Giampiero Ventura monitora con attenzione anche la Serie B, un campionato che funge da motorino per la maturazione dei nostri giovani. I nomi che stuzzicano il tecnico sono quelli di Verdi, Ciciretti e Garritano. Da valutare le convocazioni di Chiesa e Sportiello.

Di seguito ecco l'elenco dei possibili convocati per lo stage:

PORTIERI: Cragno (Benevento), Sportiello (Fiorentina).

DIFENSORI: Barreca (Torino), Barba (Empoli), Caldara (Atalanta), Conti (Atalanta), Dimarco (Empoli), Izzo (Genoa), Tonelli (Napoli), Spinazzola (Atalanta), (Zampano).

CENTROCAMPISTI: Cataldi (Genoa), Gagliardini (Inter), Grassi (Atalanta), Locatelli (Milan) (Pellegrini, Mazzitelli).

ATTACCANTI:: Verdi (Bologna), D’Alessandro (Atalanta), Berardi (Sassuolo), Parigini (Chievo Verona), Caprari (Pescara), Inglese (Chievo Verona), Lapadula (Milan), Petagna (Atalanta).