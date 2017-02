Nazionale - Ventura annuncia i ventidue dello stage: torna Berardi e tanta Atalanta

Per gli Azzurri è arrivato il momento del secondo raduno stagionale, dopo quello di Novembre, dedicato ai giovani calciatori emergenti. Il commissario tecnico Ventura ha deciso di convocare per lunedì 20 Febbraio ventidue giocatori che resteranno a Coverciano fino a mercoledì sera, giorno in cui faranno ritorno nelle proprie squadre di appartenenza.

Spicca nella lista la folta presenza dei giocatori dell'Atalanta. Gli orobici saranno rappresentati dai difensori Caldara e Conti, da Spinazzola e da Petagna, oltre che in parte dall'ex Gagliardini. Torna a nel quartier generale della Nazionale anche Domenico Berardi dopo le polemiche dello scorso autunno che lo volevano fuori dal giro azzurro a causa del progetto tattico di Ventura. Nell'elenco dei giovani ci sono anche tre calciatori in rappresentanza della Serie B, due dei quali portieri: Cragno (Benevento) e Meret (Spal). Il terzo ragazzo proveniente dalla serie cadetta è il difensore classe '96 Bonifazi, attualmente in forza alla Spal, ma di proprietà del Torino. Tra tutte queste novità e ritorni spicca, però, l'assenza di Chiesa. L'esterno della Fiorentina è sicuramente meritevole di una convocazione per lo stage, ma il ct ha preferito lasciarlo alla propria squadra per il difficile impegno di Europa League contro il Borussia Moenchengladbach.

Il programma del raduno prevede una doppia seduta di allenamento martedì e mercoledì, sempre una alle 10.30 ed una alle 15.30, mentre il ventidue sera ci sarà la conferenza stampa del commissario tecnico dopo un incontro privato con i giocatori a chiusura dello stage.

I convocati

Portieri: Alessio Cragno (Benevento), Alex Meret (Spal);

Difensori: Antonio Barreca (Torino), Cristiano Biraghi (Pescara), Kevin Bonifazi (Spal), Mattia Caldara (Atalanta), Federico Ceccherini (Crotone), Andrea Conti (Atalanta), Armando Izzo (Genoa), Leonardo Spinazzola (Atalanta);

Centrocampisti: Danilo Cataldi (Genoa), Roberto Gagliardini (Inter), Manuel Locatelli (Milan), Lorenzo Pellegrini (Sassuolo);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Gianluca Caprari (Pescara), Federico Di Francesco (Bologna), Diego Falcinelli (Crotone), Roberto Inglese (Chievo Verona), Gianluca Lapadula (Milan), Andrea Petagna (Atalanta), Simone Verdi (Bologna).