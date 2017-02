Serie B - Perugia e Virtus Entella non si fanno male: 0-0 al Curi

Vince la noia al Renato Curi di Perugia dove i padroni di casa e l'Entella pareggiano senza reti. Un risultato che rispecchia ciò che si è visto in campo con un primo tempo da non far vedere ai bambini ed una ripresa in cui il Perugia ha provato a far qualcosa in più, ma trovando un pronto Iacobucci. Nel finale l'Entella resta in dieci per il doppio giallo ad Ammari. Con questo pareggio il Perugia sale a 39 mentre l'Entella sale a 35, ma esce dalla zona play-off.

Perugia-Entella 0-0

Capitolo formazioni: Bucchi manda in campo i suoi con il classico 4-3-3 con Forte, Mustacchio e Nicastro davanti, mentre l'Entella risponde con un 4-3-1-2 con Tremolada a supporto delle due punte Diaw e Caputo.

Ritmi molto bassi in avvio con entrambe le squadre molto corte che si annullano a vicenda, gioco che fatica a decollare cosi come il numero di occasioni. Il primo squillo del match arriva al 10' con Mustacchio che ci prova a giro, ma la sfera termina lontana dalla porta difesa da Iacobucci. La risposta dell'Entella arriva poco con Tremolada che calcia bene su punizione, ma il suo tiro è troppo centrale e il pallone è facile preda di Brignoli che rilancia subito per Dezi che senza pensarci calcia dalla distanza, Iacobucci mette in angolo.

Sono le uniche emozioni degne di nota di un match molto brutto con entrambe le squadre che giocano con la paura di perdere senza aggredire il portatore avversario. L'ultimo acuto della prima frazione lo regala l'Entella al 40' con Palermo che prova a insaccare da pochi passi, ma trova l'ottima risposta di Brignoli.

Completamente diverso l'inizio della ripresa con il Perugia che va ad un passo dal gol del vantaggio con Nicastro che raccoglie un cross di Di Chiara e di testa costringe al miracolo Iacobucci. Poco dopo è il turno di Brighi che esplode il tiro dalla distanza, ma la sfera termina di un nulla al lato. Bucchi non è comunque soddisfatto del comportamento dei suoi e decide per un doppio cambio, inserendo dopo venti minuti Guberti e Acampora per Nicastro e Gnahore, mentre Breda risponde inserendo Mota per Diaw.

Il match è nettamente più vivace rispetto alla prima frazione, ma nella ripresa è solo il Perugia ad attaccare come al 67' quando, da corner, stacca Volta, ma Iacobucci si supera ancora e salva i suoi. Pochi minuti dopo ci prova anche Fazzi che si avventa sulla punizione respinta fuori dalla difesa ospite, ma il suo destro d'incontro al volo si perde molti metri sopra la traversa di Iacobucci. Nel finale l'Entella chiude in dieci per l'espulsione di Ammari, ma il Grifone non ne approfitta. Al Curi termina così 0-0 il match tra Perugia e Virtus Entella.