Italia, ecco lo stage: Ventura sperimenta il 4-2-4

Photo by "Oasport.it"

Giampiero Ventura continua il suo percorso per quanto riguarda la nazionale italiana. Da oggi l’Italia si ritrova a Coverciano per il secondo stage. Ventidue convocati con all'interno i ritorni di Berardi e Verdi, più gli atalantini Spinazzola e Conti. Presente anche Gagliardini. Spazio anche per i milanisti Locatelli e Lapadula. Prove tecniche in vista con l'ex tecnico del Torino pronto a rispolverare il 4-2-4, un modulo già utilizzato durante l'era Antonio Conte. L'idea è quella di rendere questo modulo un vero e proprio marchio di fabbrica, ma ovviamente non sarà sempre così propositivo. Ecco perchè lo staff e Ventura hanno intenzione di presentarsi di fronte agli avversari con un "mascherato" 4-2-4 che all'occorrenza possa trasformarsi in 3-5-2 o 3-4-3. E' la continuazione del lavoro iniziato da Conte, e ci sono tutti i presupposti per consolidare ancor di più questo assetto. Nello stage non ci sono i titolarissimi ma bensì un mix di giovani e calciatori che stanno disputando un buonissimo campionato.

In giornata, dunque, verrà testato questo modulo. La nuova ventata d'aria fresca italiana ha portato una quantità elevata di esterni, ed è per questo motivo che Ventura sta cercando una soluzione per farli esprimere al meglio. Il quartetto d'attacco potrebbe essere composto da Berardi e Verdi sulle fasce con Petagna e Caprari nel ruolo di centravanti. In mezzo al campo pronti a duettare Locatelli e uno tra Gagliardini e Pellegrini. La difesa a quattro sarà composta da Conti, Caldara, Izzo, e Barreca, a protezione dell'estremo difensore che sarà Cragno.

Tanti giovani interessanti a disposizione che sono in grado di ricoprire più ruoli. Ecco perchè le soluzioni adottabili possono essere diverse. Di seguito ecco alcuni assetti che verranno testati:

(4-2-4): Cragno-Conti-Caldara-Izzo-Barreca-Locatelli-Gagliardini-Berardi-Petagna-Carprari-Verdi

(3-5-2): Meret- Caldara-Bonifazi-Ceccherini-Di Francesco-Pellegrini-Cataldi-Locatelli-Spinazzola-Inglese-Lapadula

(3-4-2-1): Cragno-Caldara-Izzo-Bonizafi-Conti-Gagliardini-Pellegrini-Biraghi-Berardi-Verdi-Petagna

(4-2-3-1): Meret-Conti-Ceccherini-Izzo-Spinazzola-Pellegrini-Locatelli-Di Francesco-Verdi-Caprari-Falcinelli

Non solo moduli e tattica, ma anche buone notizie fuori dal campo. Prosegue, infatti, l’attività dedicata alla crescita del calcio giovanile avviata dalla Figc e dal Settore Giovanile e Scolastico. Sono stati inaugurati 10 nuovi Centri Federali Territoriali per la formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici di età compresa tra i 12 e i 14 anni. Si aggiungono ai 10 già operativi secondo il programma definito dalla Figc e permetteranno di coprire quasi tutte le regioni italiane.