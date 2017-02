Crotone: differenziato per Rosi e Dussenne, Nicola pensa a diverse soluzioni tattiche

Davide Nicola | Source: ilcrotonese.it

Non ci sono buone notizie, per il Crotone di Nicola. In vista della sfida contro il Cagliari, infatti, molti giocatori hanno svolto un lavoro differenziato, situazione che porterà il tecnico a valutarli nei prossimi giorni. In difesa, ancora sotto osservazione Claiton e Dussenne, potenzialmente titolari a causa della squalifica di Ferrari. Ugualmente negativa, poi, la situazione di Rosi e Mesbah, certi del posto a causa delle loro capacità uniche nell'interpretare il ruolo.

Durante l'allenamento mattutino svoltosi ieri, inoltre, i Pitagorici si sono dedicati soprattutto ad una fase di riscaldamento atletica e tecnica, seguita da esercizi in palestra volti al potenziamento muscolare. Successivamente, i calabresi si sono divisi in gruppi, disputando un mini-torneo in un campo ridotto. Nel pomeriggio, invece, Nicola ha allenato i suoi, provando alcune soluzioni tattiche.