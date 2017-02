Serie B - Impresa del Bari al Vigorito: battuto 4-3 il Benevento

Secondo anticipo pazzesco della ventisettesima giornata di Serie B. Al Vigorito il Bari vince 4-3 contro il Benevento e ottiene la seconda vittoria consecutiva, portandosi a 40 punti, mentre la squadra di Baroni, che torna a perdere in casa dopo due anni e mezzo, resta a 46. Per quanto riguarda il match sono proprio i padroni di casa a passare in vantaggio con Lopez ma il Bari rimonta e allunga con Galano, Floro Flores e Salzano prima del gol di Cissè che manda tutti negli spogliatoi; ad inizio ripresa Ceravolo pareggia ma subito dopo Galano fa doppietta fissando il punteggio sul definitivo 3-4.

Per quanto concerne il capitolo formazioni, Baroni schiera il suo Benevento con il solito 4-2-3-1 con Cissè, Falco e Ciciretti a supporto dell'unica punta Ceravolo. Colantuono risponde mandando in campo il suo Bari con un offensivo 4-3-3: tridente offensivo formato da Brienza e Galano a supporto di Floro Flores.

Ritmi altissimi in avvio, con il Bari che fa la partita e dopo quattro minuti bussa dalle parti di Cragno, ma l'estremo Sannita è bravo a deviare il diagonale di Floro Flores. L'attaccante Napoletano ci prova anche pochi minuti dopo, ma colpisce l'esterno della rete. Il Benevento si dimostra cinico perchè alla prima occasione passa con Lopez, che sfrutta due deviazioni su azione d'angolo, e di testa trafigge Micai, 1-0. Il vantaggio degli uomini di Baroni dura 60'' perchè al 14' Floro Flores lavora bene in area e serve l'accorrente Galano, che anticipa Camporese e con un delicato tocco batte Cragno per l'1-1. La partita è bellissima con entrambe le squadre che non si risparmiano e cercano sempre la via del gol, soprattutto il Benevento che sfiora il nuovo vantaggio prima con Ciciretti e poi con Ceravolo, ma Micai e qualche centimetro salvano il Bari.

I Pugliesi aspettano e al 23' tornano a colpire, con un cross dalla sinistra di Brienza per Floro Flores che da pochi passi insacca la sfera in porta, 1-2. La squadra di Baroni accusa il colpo e al 39' la squadra di Colantuono cala il tris, con un rigore di Salzano, a causa del fallo netto di Chibsah nei confronti di Floro Flores. Le emozioni non finiscono qui, perchè al 42' il Benevento torna in partita con uno scambio tra Cissè e Ceravolo, quest'ultimo va al cross trovando il Guineano che anticipa Sabelli e Tonucci, battendo Micai con un colpo di testa perfetto, 2-3. L'ultimo guizzo della prima frazione è ancora di marca Sannita, con Ceravolo che punta "occhi negli occhi" Tonucci, lo mette a sedere e calcia, ma Micai vola ed evita il gol all'attaccante. Una spettacolare prima frazione termina con il vantaggio Barese.

Secondo tempo che si apre col botto perchè dopo quattro minuti il Benevento perviene al pareggio con una zampata di Ceravolo che batte Micai, 3-3. Scatenato il numero 9 giallorosso, che dopo due minuti si invola sulla sinistra bruciando Capradossi e cerca il secondo palo, sfera a lato di un soffio. Il Bari, però, non sta affatto a guardare e al 55' torna clamorosamente in vantaggio, con Morleo che mette in mezzo per Galano che stoppa bene la sfera e con destro al volo batte Cragno, 3-4. La partita non ha un attimo di respiro, al 63' Ciciretti ci prova col piazzato mancino a giro, ma Micai vola e mette in angolo mentre non ha problemi sul mancino di Falco qualche minuto dopo.

Il duello Falco-Micai si ripete al 75' quando il numero 20 va alla battuta di un calcio di punizione dal limite, ma l'estremo ospite vola e salva ancora i suoi. Due minuti dopo ancora Falco semina il panico tra la difesa Barese e calcia dal limite, ma la sfera impatta clamorosamente contro la traversa. Nel finale il Benevento ci prova non crea nulla e il Bari controlla il risultato fino alla fine: al Vigorito la squadra di Colantuono batte con un pirotecnico 4-3 quella di Baroni e sale in classifica, mentre i Sanniti tornano a perdere in casa dopo due anni e mezzo.