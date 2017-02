Di Francesco: "Il Milan ha tanti giovani interessanti, speriamo che domani Berardi si sblocchi"

Esuebio Di Francesco | Source: crisalidepress.it

Quando si parla di Sassuolo, dalle parti di Milano tremano, ricordando precedenti dolorosi che spesso hanno visto i neroverdi dominare contro il Diavolo. Durante la conferenza stampa, Eusebio Di Francesco avrà sicuramente ricordato le altre sfide, pur confermandosi impassibile, confidando nel ritorno al goal di Domenico Berardi, vero mattatore del Milan: "Berardi speriamo si sblocchi domani, ma mi interessano le prestazioni " ha affermato l'allenatore neroverde, che confiderà sicuramente nel suo giocatore più talentuoso.

Parlando, invece, della rosa in generale, Di Francesco ha elogiato soprattutto Dell'Orco, giovanissimo terzino sinistro messosi in luce con la maglia del Novara: "Ha meritato di giocare a Udine e non per caso, - ha detto - in allenamento ha dimostrato di aver assimilato al meglio i nostri meccanismi. Defrel contro l'Udinese è entrato non bene in campo, ma benissimo. Sta bene, è in ballottaggio con Matri". Altro ex della sfida, giusto per dovere di cronaca.

Passaggio obbligato, l'elogio degli avversari, che con Montella stanno vivendo momenti gloriosi, interrotti comunque da qualche frenata di troppo: "Il Milan è una squadra con giovani interessanti e ha preso un po' la filosofia nostra in questo. Montella sta facendo un gran lavoro, al di là del campo; soprattutto dal punto di vista psicologico, ha creato un gruppo impressionante. Sono contento per lui perché è un amico, ma domani mi troverà con voglia di vincere".