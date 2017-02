Serie B, Cassano sempre più vicino all'Entella: attesa per domani la risposta definitiva di FantAntonio

Antonio Cassano, in una delle sue ultime apparizioni in maglia Sampdoria. Fonte foto: Getty Images Europe.

E' attesa per domani, entro e non oltre domani, la decisione ultima di Antonio Cassano, corteggiato dalla Virtus Entella del Presidente Gozzi, fortemente intenzionato a portare il talento di Bari vecchia a Chiavari.

Cassano, che nel corso di questa stagione non ha giocato un singolo minuto in Serie A, lo scorso mese ha detto definitivamente addio alla sua amata Sampdoria. Dopo il poco spazio concessogli lo scorso anno, prima da Zenga poi da Montella, con Giampaolo, Cassano ha passato il suo tempo ad allenarsi con i ragazzi della primavera blucerchiata, senza mai esser convocato dal tecnico abruzzese.

La situazione, ha fatto temere ai più che Cassano potesse dire addio al mondo del calcio; mondo in cui era entrato a gamba tesa in quella notte immortale di fine dicembre, nel lontano 1999.

Ora però, dopo la rescissione dalla Samp e il ritorno in acqua della sua amata Carolina, Antonio sembra volersi rimettere in gioco. A pochi chilometri da Genova, a Chiavari, c'è un Presidente disposto a tutto per averlo con se: si tratta di Gozzi, patron della Virtus Entella, club di Serie B. I Diavoli neri che stanno disputando un ottimo torneo in cadetteria - ottava posizione a ridosso della zona play off - hanno iniziato il corteggiamento a Cassano già da qualche settimana. Solo nelle ultime ore però, Cassano sembra essersi sciolto a riguardo della destinazione Entella.

Il gong infatti, è fissato entro le ore 19.00 di domani, termine ultimo per far sì che gli svincolati trovino una sistemazione.

Dunque, sono ore di grande riflessione in casa Cassano. Il talento barese ha poco più di 24 ore per decidere se rimettersi in gioco dalla Serie B, oppure attendere la conclusione della stagione per cercare una nuova sistemazione.

Le ultime indiscrezioni, vorrebbero un FantAntonio sempre più convinto della destinazione Chiavari; destinazione che permetterebbe ad Antonio di restare a Genova e non spostarsi con l'intera famiglia. Ciò che è certo, è che Cassano deve decidere in fretta: il tempo scorre, e l'ultimo treno di una carriera mai tanto pazza, sta per giungere dalla stazione di Chiavari.