Juventus - Napoli in diretta, LIVE Coppa Italia TIM 2016-2017

Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed online, di Juventus - Napoli, incontro valevole per l'andata delle semifinali di Coppa Italia 2016/17. Da Antonello Varallo e dalla redazione calcio di Vavel l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia.

Terza uscita stagionale, in coppa, per le due squadre, con i bianconeri che allo Juventus Stadium hanno superato prima l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e successivamente il Milan di Vincenzo Montella per 2-1. Stesso cammino anche per il Napoli, che ha affrontato due sfide interne contro Spezia (battuto 3-1) e Fiorentina (1-0, gol di Callejon).

L'esultanza di Bonucci dopo l'1-0 della gara di ottobre - Foto Metropolis

Periodo di forma diametralmente opposto per le squadre che si sfideranno questa sera. Se la Juventus di Massimiliano Allegri viaggia spedita in campionato come nelle due coppe, il Napoli di Maurizio Sarri ha frenato negli ultimi dieci giorni, dopo quattro mesi da imbattuta. Nove vittorie di fila, dopo lo stop di Firenze, per la truppa guidata da Higuain e Dybala, mentre il Napoli - che non perdeva dalla trasferta dello Stadium di fine ottobre - si è fermato prima al Bernabeu contro il Real Madrid, poi in casa, sabato, contro l'Atalanta.

Azzurri chiamati dunque ad un pronto riscatto e ad una reazione d'orgoglio per dissipare le nubi che veleggiano attorno alla gestione Sarri, anche se i prossimi impegni di campionato (all'Olimpico contro la Roma) e Champions League (martedì prossimo contro il Real Madrid) costringeranno il tecnico toscano ad un turnover molto marcato. Di contro, invece, Allegri può gestire al meglio le forze e le risorse a sua disposizione, giocandosi la partita con tutti i migliori uomini a disposizione.

La gara di stasera sarà anche la prima di Coppa Italia a disputarsi allo Stadium​, dove finora ci sono stati solamente sei precedenti e tutti in Serie A. Gli ospiti non sono mai riusciti ad uscire indenni dal nuovo stadio juventino ed hanno segnato solamente due volte: marcatori David Lopez nel 2015 e José Callejon lo scorso ottobre.

Le ultime dai campi



Allegri conferma per sommi capi la squadra che ha battuto l'Empoli, ruotando soltanto gli interpreti del quartetto difensivo davanti a Neto, che sostituirà ancora Buffon. Da destra verso sinistra ci saranno Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini e Asamoah, mentre in mediana i muscoli e l'intelligenza di Khedira accompagneranno le geometrie e la qualità di Pjanic. Cuadrado e Mandzukic come al solito sulle corsie laterali, mentre Dybala sosterrà Higuain centralmente.

Sarri risponde con un turnover decisamente più massiccio, con Strinic candidato per sostituire Ghoulam sulla corsia di sinistra. Torna Koulibaly al centro della difesa, con Albiol al suo fianco. Novità in mediana, con Rog che dovrebbe prendere il posto di Hamsik, che osserverà al pari di Insigne un turno di riposo. Mertens prenderà il posto del partenopeo, con Giaccherini sulla fascia destra e uno tra Pavoletti e Milik centravanti.

Non esulta, Gonzalo Higuain, dopo il gol del definitivo 2-1 - FOto Panorama

Le probabili formazioni



Juventus (4-2-3-1) Neto; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Asamoah; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri.



Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Strinic; Zielinski, Allan, Rog; Giaccherini, Milik, Mertens. All: Sarri.