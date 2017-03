Serie A, formazioni ufficiali: Pioli si affida a Banega. Mihajlovic sceglie Boye

Photo by "crampisportivi.com"

La 27esima giornata della Serie A propone gare importanti e interessati. L'Inter di Pioli dovrà riscattarsi dopo la sconfitta contro la Roma, e per farlo deve confrontarsi contro il Cagliari, squadra già salva ma che in casa offre sempre ottime prestazioni. Match importante in ottica salvezza tra Empoli e Genoa, due squadre che devono assolutamente tornare alla vittoria. Trasferta a Torino per il Palermo, mentre il Crotone farà visita a un Sassuolo arrabbiato e desideroso di voltare pagina. Di seguito ecco le formazioni ufficiali:

Cagliari-Inter

Cagliari (4-4-1-1): Gabriel; Isla, Pisacane, Alves, Capuano; Ionita, Di Gennaro, Barella, Padoin; João Pedro, Borriello

Inter (4-2-3-1): Handanovic, D'Ambrosio, Medel, Miranda, Ansaldi, Gagliardini, Kondogbia, Candreva, Banega, Perisic, Icardi

Crotone-Sassuolo

Crotone (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rhoden, Crisetig, Capezzi, Stoian; Simy, Falcinelli.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Gazzola, Acerbi, Peluso, Dell'Orco; Mazzitelli, Missiroli, Duncan; Berardi, Matri, Politano.

Empoli-Genoa

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Costa, Pasqual; Krunic, Diousse, Croce; El Kaddouri; Maccarone, Pucciarelli.

Genoa (3-5-2): Lamanna; Izzo, Burdisso, Munoz; Lazovic, Hiljemark, Cataldi, Rigoni, Laxalt; Pinilla, Simeone.

Torino-Palermo

Torino (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Moretti, Barreca; Gustafson, Lukic, Baselli; I. Falque, Belotti, Boye

Palermo (4-3-2-1): Posavec; Rispoli, Andelkovic, Cionek, Aleesami; Gazzi, Henrique, Chochev; Sallai, Nestorovski, Balogh