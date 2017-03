Serie B: le prime provano a marcare il territorio, occhio al calderone nella zona playoffs

Reduce da due pareggi consecutivi, che hanno di fatto riaperto la corsa al titolo, delicatissima sfida lontana dal Matusa per il Frosinone, in casa di un Bari ben felice di vincere, riprendendo l'ottimo trend interrottosi contro la Virtus Entella. Un match da seguire con attenzione. Deciso a riprendersi lo scettro regale, poi, l'Hellas Verona, che in casa e contro l'Ascoli non dovrebbe avere troppi problemi, considerando anche la salute ritrovata nelle ultime uscite. Occhio, comunque, alle sorprese. Novanta minuti che potrebbero regalare sorprese, infine, quelli che vedranno il Cesena ospite della sorprendente Spal, vogliosa di sognare ancora un posto nella massima lega calcistica italiana.

A secco di successi da tre turni, match casalingo per l'altra neo-promossa Benevento, contro una Virtus Entella nona e dunque prima delle escluse nella lotta playoffs. I liguri, che non vogliono mancare l'obiettivo minimo dell'ottavo posto anche in questa stagione, daranno sicuramente filo da torcere agli Stregoni, pronti però a dire ancora la loro in quest'annata. Non avrà vita facile, poi, anche il Cittadella, in casa e contro un Perugia pronto al colpo gobbo lontano dal Curi. I veneti dovrebbero partire leggermente avanti, gli umbri punteranno alla voglia di gol che sembra aver colpito Di Carmine. Prepotentemente tornato nelle zone alta, a caccia della quinta di fila il Novara, contro una Pro Vercelli non troppo performante lontano dal proprio stadio. I padroni di casa faranno leva sul loro cinismo, gli ospiti sulla voglia di rivalsa. Sfida-verità, al contrario, per l'Avellino, che contro lo Spezia capirà effettivamente molte cose sul prosieguo della stagione: salvezza tranquilla o playoffs alla portata?

Discorso analogo, inoltre, per il Carpi, protagonista di un campionato sottotono rispetto a quanto previsto al via. I Falconi, in casa del Latina, potrebbero portarsi a casa i tre punti, attenzione però ai leoni feriti, impelagati nella zona di bassa classifica e dunque costretti al successo. Possibili sorprese cercasi. Non dovrebbe avere problemi, poi, la Salernitana, che in casa cercherà di superare un Brescia davvero in crisi, facendo leva sul proprio pubblico e sulla voglia di rivalsa di un collettivo attrezzato per ben altri obiettivi. Senza sconfitte da più di cinque turni, incrocio-salvezza per il Pisa, contro un Vicenza contrariamente in crisi. Non sarà una sfida facile, per le Fere, che dovranno però far punti, continuando a tener viva le chance salvezza. Novanta minuti tra ultime, infine, quelle che vedranno opporsi Ternana e Trapani, prime iniziate per la retrocessione.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA: