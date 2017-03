Serie B: la Spal vince, il Frosinone no. Successo per Salernitana e Spezia, pari Benevento

Azione di gioco tra Frosinone e Bari | Source: corrieredellosport.it

Cambio della guardia in Lega B. Approfittando di un turno particolarmente delicato, infatti, la Spal si prende il comando della classifica, battendo il Cesena e confermando quanto di buono fatto fino ad ora. Avanti grazie ad Antenucci, gli Estensi bissano nella ripresa, quando è Mora a spegnere le velleità cesenatiche. Frena, perdendo il primo posto, il Frosinone, battuto da un Bari ritrovatosi dopo la debacle in casa dell'Entella. I ciociari, nonostante una gara di spessore, non riescono a fare punti, subendo all'ora di gioco la marcatura vincente di Furlan. Occhio ai galletti.

Scialbo 0-0, invece, tra Benevento e Virtus Entella, che si dividono la posta in palio senza smuovere troppo le rispettive classifiche. Quarto turno senza successo per gli Stregoni, che continuano tranquillamente a navigare nel burrascoso mare della zona playoffs. Prezioso 1-1, al contrario, per il Perugia, che in casa del Cittadella strappa un punto importante in vista del mini-torneo post stagione regolare. I veneti, avanti con Litteri, si fanno rimontare da un rigore di Di Carmine, all'undicesima rete stagionale. Il Grifone non molla.

Vince, assicurandosi tre punti pesanti, lo Spezia, che in casa rimonta l'Avellino grazie ai gol di Granoche, due volte in più miglior marcatore straniero di questa stagione. Brutto stop, al contrario, per gli irpini, illusi dall'iniziale rete di Ardemagni, che sembra comunque aver ritrovato la forma ideale. Non delude il proprio pubblico, infine, la Salernitana, che mette alle corde un Brescia scivolato in diciannovesima posizione. Gol decisivi, quindi, quelli di Massimo Coda ed Alfredo Donnarumma.

I MATCH DEL SABATO:

Spal - Cesena 2-0 (Antenucci, Mora)

Bari - Frosinone 1-0 (Furlan)

Benevento - Entella 0-0

Cittadella - Perugia 1-1 (Litteri, Di Carmine)

Spezia - Avellino 2-1 (Ardemagni, Granoche, Granoche)

Salernitana - Brescia 2-0 (Coda, Donnarumma)