Giampaolo sceglie Linetty. Ntcham supera Rigoni: le formazioni ufficiali di Genoa-Sampdoria

Photo by "Primocanale"

Genoa e Sampdoria sono pronte a darsi battaglia. Marco Giampaolo non vuole interrompere la striscia di risultati utili consecutivi proprio nel derby, ma i padroni di casa cercheranno di vincere per dare un senso a una stagione che inaspettatamente è diventata complicata. Mandorlini e la squadra sono reduci dall'importantissima vittoria di Empoli, e per questo motivo confermerà il 3-5-2. Discorso opposto per la Samp che, invece, opterà per il collaudato 4-3-1-2. Di seguito ecco gli schieramenti ufficiali:

Genoa (3-5-2): Lamanna, Munoz, Burdisso, Izzo, Lazovic, Hiljemark, Cataldi, Ntcham, Laxalt, Simeone, Pinilla

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano, Sala, Silvestre, Skriniar, Regini, Barreto, Torreira, Linetty, Fernandes, Quagliarella, Muriel.