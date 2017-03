Serie A, a pranzo in Emilia. Le formazioni ufficiali del derby Sassuolo-Bologna

Il Mapei Stadium, parlandodisport.it

La Serie A si siede a tavola sulla via Emilia e si prepara a gustare il derby fra Sassuolo e Bologna. Sfida importante per entrambe le squadre, non tanto per la classifica, tranquilla, quanto per il momento complicato che stanno attraversando sia Di Francesco sia Donadoni. Il Sassuolo è reduce dalla sconfitta con polemiche contro il Milan e dal brutto pareggio di Crotone, mentre il Bologna non vince da sette partite, con in mezzo le pesanti sconfitte casalinghe contro Napoli e Milan.

Ecco le scelte ufficiali di formazione dei due allenatori, con Di Francesco che si affida al tridente formato da Berardi, chiamato al riscatto, Matri e Politano per fare male alla difesa rossoblu. Donadoni, invece, punta su Verdi, Destro e Di Francesco, figlio del tecnico del Sassuolo. Una sfida padre-figlio fra campo e panchina per dare ulteriore pepe a questa sfida.

Formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Gazzola, Cannavaro, Acerbi, Peluso, Aquilani, Duncan, Pellegrini, Berardi, Matri, Politano. All. Di Francesco

BOLOGNA (4-3-3): Mirante, Torosidis, Helander, Maietta, Masina, Dzemaili, Pulgar, Donsah, Di Francesco, Destro, Verdi. All. Donadoni