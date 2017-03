Serie A, giornata 28: le formazioni ufficiali delle gare delle 15.00

Fonte immagine: Twitter

Cinque partite nel pomeriggio di Serie A. Oltre ad Inter-Atalanta, partita più attesa e che attira maggiori attenzioni, tocca anche al Napoli, che ospita il Crotone per continuare la corsa al secondo posto. C'è anche la Fiorentina, in casa contro il Cagliari, per provare a sognare ancora l'Europa. Importanti sfide in chiave salvezza sono invece Pescara-Udinese e Chievo-Empoli. Di seguito le formazioni ufficiali dei match.

Napoli - Crotone

Sarri va con Pavoletti dal primo minuto, rinunciando a Mertens, mentre tra difesa e centrocampo sono diversi i cambiamenti. Varie defezioni in difesa per Nicola, che davanti sceglie Trotta per affiancare Falcinelli. In mezzo spazio per Capezzi.

Napoli (4-3-3) - Reina; Hysaj, Chiriches, Kouliblay, Strinic; Rog, Jorginho, Hamsik; Callejon, Pavoletti, Insigne. All. Sarri

Crotone (4-4-2) - Cordaz; Sampirisi, Dussenne, Ferrari, Martella; Rohden, Crisetig, Capezzi, Stoian; Falcinelli, Trotta. All. Nicola

Fiorentina - Cagliari

Rientra Bernardeschi in avanti per Sousa, con lui Saponara. Out Badelj, scala Borja in mediana. Tello e Chiesa sugli esterni. Rastelli vara il 4-4-1-1 con Joao Pedro a supporto di Borriello, in mezzo al campo trovano spazio Tachtsidis e Dessena, preferiti a Padoin e Di Gennaro.

Fiorentina (3-4-2-1) - Tatarusanu; Tomovic, Rodriguez, Astori; Tello, Vecino, Borja Valero, Chiesa; Saponara, Bernardeschi; Kalinic. All. Sousa

Cagliari (4-4-1-1) - Rafael; Isla, Bruno Alves, Pisacane, Murru; Ionita, Tachtsidis, Dessena, Barella; Joao Pedro; Borriello. All. Rastelli

Chievo - Empoli

Nessuna sorpresa per Maran, che lascia a riposo Meggiorini, De Guzman, Danielli e Gakpé, nemmeno convocati. Il tecnico cambia qualcosa in difesa e davanti, semplici turnazioni. Ritorna Pellissier. Martusciello non ritrova ancora Mchedlidze, davanti con Pucciarelli c'è Maccarone.

Chievo (4-3-1-2) - Sorrentino; Cacciatore, Spolli, Cesar, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pellissier, Inglese. All. Maran

Empoli (4-3-1-2) - Skorupski; Laurini, Bellusci, Costa, Pasqual; Krunic, Dioussé, Croce; El Kaddouri, Pucciarelli. All. Martusciello

Pescara - Udinese

Leggera emergenza in difesa per Zeman, sorpresa in avanti: Caprari out, dentro Mitrita. Delneri in attacco ritrova Thereau, mentre Badu prende il posto del lungodegente Fofana. Out anche Felipe, titolare Angella.

Pescara (4-3-3) - Bizzarri; Zampano, Stendardo, Bovo, Biraghi; Verre, Bruno, Memushaj; Benali, Cerri, Mitrita. All. Zeman

Udinese (4-3-3 - Karnezis; Widmer, Danilo, Angella, Samir; Badu, Hallfredsson, Jankto; De Paul, Zapata, Thereau. All. Delneri