Italia, è tempo di convocazioni. Ventura pensa a Gabbiadini e Spinazzola

Photo by "90min.com"

Giampiero Ventura è pronto a riassaporare nuovamente l'atmosfera della Nazionale Italiana. Gli ultimi stage hanno dato tante indicazioni al tecnico, e lo hanno spinto a inserire in lista dei volti nuovi. All'orizzonte ci sono due partite importanti, in primis quella contro l'Albania il 24 marzo al Renzo di Barbara di Palermo, un match fondamentale per continuare a sperare nella qualificazione al prossimo mondiale russo. L'altro impegno, invece, è il prestigioso test amichevole contro l'Olanda all'Amsterdam Arena il 28 marzo e in questa occasione potremmo assistere a nuove soluzioni tattiche.

Nella lista dei possibili convocati non dovrebbe esserci spazio per Simone Zaza nonostante l'ottimo impatto con il Valencia. Stesso discorso anche per Leonardo Pavoletti e Gianluca Lapadula, entrambi esclusi a causa dello scarso minutaggio. In difesa Rugani dovrebbe riuscire a vincere il ballottaggio con Astori, mentre ci saranno da valutare le condizioni di Chiellini. Dovrebbe trovare spazio il gioiello dell'Atalanta Leonardo Spinazzola con uno sguardo anche a Danilo D'Ambrosio.

Una controllata anche nell'U21 di Di Biagio? Sicuramente, ma difficilmente Berardi e Petagna verranno convocati per via dell'elevato numero di attaccanti a disposizione e ritenuti più pronti dallo staff tecnico. A centrocampo ci sarà Gagliardini insieme alla "new entry" Verdi che sembra essere in leggero vantaggio rispetto a Politano e Sansone. L'attacco, come detto, non comprenderà Zaza, Pavoletti e Lapadula, ma ci sarà spazio per Manolo Gabbiadini premiato per il suo grande impatto in Premier League con la maglia del Southampton. Tutto confermato in porta con Buffon e Donnarumma sicuri di una chiamata, e con Marchetti che superato la concorrenza di Consigli e Viviano. Di seguito ecco i possibili convocati di Ventura:

PORTIERI: Buffon, Donnarumma, Marchetti.

DIFENSORI: Zappacosta, Spinazzola, Darmian, De Sciglio (D’Ambrosio), Bonucci, Chiellini, Barzagli, Romagnoli, Rugani (Astori).

CENTROCAMPISTI: Marchisio, Verratti, De Rossi, Gagliardini, Parolo.

ATTACCANTI: Candreva, Bernardeschi, Insigne, Verdi (Politano, Sansone), Belotti, Immobile, Eder, Gabbiadini (Zaza, Pavoletti).